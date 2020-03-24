«Челси» рассказал о состоянии Хадсона-Одои, заболевшего коронавирусом

Пресс-служба «Челси» опубликовала новую информацию о состоянии полузащитника команды , заразившегося коронавирусом. О положительном тесте игрока на COVID-19 было объявлено 13 марта.

Мы рады сообщить, что Каллум Хадсон-Одои хорошо себя чувствует и возвращается к своему обычному состоянию, проведя необходимое время в самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

В дополнение к сказанному сообщаем, что молодой вингер усердно тренируется у себя дома, чтобы набрать и затем поддерживать физическую форму, как и остальные игроки «Челси».