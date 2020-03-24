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«Челси» рассказал о состоянии Хадсона-Одои, заболевшего коронавирусом

вчера, 01:29

Пресс-служба «Челси» опубликовала новую информацию о состоянии полузащитника команды Каллума Хадсона-Одои, заразившегося коронавирусом. О положительном тесте игрока на COVID-19 было объявлено 13 марта.

Мы рады сообщить, что Каллум Хадсон-Одои хорошо себя чувствует и возвращается к своему обычному состоянию, проведя необходимое время в самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

В дополнение к сказанному сообщаем, что молодой вингер усердно тренируется у себя дома, чтобы набрать и затем поддерживать физическую форму, как и остальные игроки «Челси».

Коронавирус и футбол

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