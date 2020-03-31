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Зеффан: «Нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием»

сегодня, 11:47

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса

Все происходящее не нормально. Никто в мире не может сказать, как события будут развиваться дальше. Но нам нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием. По возможности не выходить из дома, проявлять заботу о себе и близких. И надеяться, что скоро все наладится. Пока же важно с уважением прислушаться ко всем рекомендациям и быть осторожными.

Что говорит моя семья из Европы? Что ситуация очень тяжелая. Позволяется выходить из дома только по специальному разрешению и за продуктами в супермаркет. Но еще говорят, что это возможность побыть дома. Нам всем важно мыслить позитивно. Заняться тем, на что раньше не хватало времени. Не стоит просто сидеть и ничего не делать. Да, мы не можем ничего поделать в данный момент, но надо использовать время с пользой.

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