Зеффан: «Нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием»

Защитник «Крыльев Советов» рассказал о своем отношении к эпидемии коронавируса.

Все происходящее не нормально. Никто в мире не может сказать, как события будут развиваться дальше. Но нам нужно отнестись к этой тяжелой для всех ситуации с пониманием. По возможности не выходить из дома, проявлять заботу о себе и близких. И надеяться, что скоро все наладится. Пока же важно с уважением прислушаться ко всем рекомендациям и быть осторожными.

Что говорит моя семья из Европы? Что ситуация очень тяжелая. Позволяется выходить из дома только по специальному разрешению и за продуктами в супермаркет. Но еще говорят, что это возможность побыть дома. Нам всем важно мыслить позитивно. Заняться тем, на что раньше не хватало времени. Не стоит просто сидеть и ничего не делать. Да, мы не можем ничего поделать в данный момент, но надо использовать время с пользой.