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Испанский журналист: «Дзюба никогда не сможет перейти в топ-клуб Испании»

03 апреля 2020, 15:43

Журналист испанского издания Marca Хуан Кастро отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который недавно заявил, что мечтает играть за «Реал».

Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдёт.

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Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Jeck Denielse
04 апреля в 20:24
Остаётся посочувствовать испанским клубам...))) "Шатали" мы этих испанцев как хотели...и дома и в гостях..)) Спартак с Зенитом 12 штук отгрузили на двоих их Севильям и РеаСосьедадам в еврокубках.. С ЧМ вообще испашек просто прогнали..... А уж что новички ЦСКА сделали с Реалом, вообще недопустимо описывать на страницах общего доступа..... Да и смысла нет Дзюбе по-испаниям хаживать.... Пусть они там себе Фелишей по 126 млн евро покупают....которые и за всю карьеру не достигнут и 1/100-й той популярности что есть у Артёма в самой большой стране мира...)))) ....отреагировал он....сразу видно - Хуан....
Хуан неадекватно отреагировал ... на детские мечты Артема...
морозз
морозз
04 апреля в 13:10
Дзюба и Реал, Дерево и Огонь...несовместимые понятия, стоя в футбол играют только в России!
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
04 апреля в 11:45
Дзюба скоро будет играть за арсенал. Тот который тульский. Это его потолок.
Ruslik1982
Ruslik1982
03 апреля в 21:33
его даже в Сегунду на лавку не возьмут, какой топ клуб... )
BarSlona
BarSlona
03 апреля в 20:37
Если ты топ 10 нападающих то ты точно не Бензема ;) мв реале один мароканский сброд играет
112910415
112910415
03 апреля в 19:47
да и не мечтает он всерьёз о дальних странах ... зачем ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Dima salev
03 апреля в 19:34
Не дай бог Дзюба перейдёт на какой нибудь хотя бы средний клуб Европы и всем нам кердик, он каждый день лапшу вещат начнёт как звезды мирового футбола
К тому же надо новые замки на раздевалки игроков ставить. Дзюба падок на чужое.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
03 апреля в 18:35, ред.
С такими темпами Дзюба скоро станет девяткой Барселоны
Dima salev
Dima salev
03 апреля в 18:32
Не дай бог Дзюба перейдёт на какой нибудь хотя бы средний клуб Европы и всем нам кердик, он каждый день лапшу вещат начнёт как звезды мирового футбола
zsb1961
zsb1961
03 апреля в 18:27
Дхюба размечтался!!!
cska1948
cska1948
03 апреля в 18:26, ред.
Чего вы пристали к Артёму? Человек поделился с вами своими детскими мечтами и не более! Вот я в детстве мечтал стать губернатором острова Барнеу! Давайте, покритикуйте меня за это! А заодно и себя, за то что в детстве мечтали стать космонавтом, пожарным, да и какая разница кем вы не стали.
ЮЗИК
ЮЗИК
03 апреля в 18:20
Если бы хотели уже бы пригласили, а так он даже Мальорка и Сарагоса не нужен
4RT
4RT
03 апреля в 17:57
Он даже в десятку клоунов не входит,хотя и очень старается
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Gloomy59
03 апреля в 17:55
КАК ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНО ОТБРИЛИ ДЗЮБУ! УКАЗАЛИ МЕСТО, ГДЕ ПОЛОЖЕНО БЫТЬ СТОЛБАМ! НАШЕЛСЯ ВСЕ ТАКИ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЕВРОПЫ. КОТОРЫЙ СКАЗАЛ ПРАВДУ ПРО ЭТО У.........Е!!!! БРАВО!!!!!!
Он всего лишь сказал, что Дзюба не входит в топ-10 лучших форвардов планеты.
Твоими суждениями он отбрил сотни других известных хороших напов из разных чемпионатов.

Прежде чем критиковать кого-либо сам стань хоть кем-то.
Сп62
Сп62
03 апреля в 17:55
А что, Газпром разве не топ-клуб?
Тага Дага
Тага Дага
03 апреля в 17:48
Шлюба такой довольный сейчас, что Испании его кто-то знает. ....радуйся .
Gloomy59
Gloomy59
03 апреля в 17:36
КАК ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНО ОТБРИЛИ ДЗЮБУ!
УКАЗАЛИ МЕСТО, ГДЕ ПОЛОЖЕНО БЫТЬ СТОЛБАМ!
НАШЕЛСЯ ВСЕ ТАКИ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЕВРОПЫ. КОТОРЫЙ СКАЗАЛ ПРАВДУ ПРО ЭТО У.........Е!!!!
БРАВО!!!!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил ziborock
03 апреля в 17:34
Уткин вчера над Дзюбой стебался: "Стибрил деньги в раздевалке, увёл жену у друга, но остался героем."
Уткин стал жирной свиньёй, целуется с "мужиками" в барах в засос!
И это ещё может кого то осуждать и самое главное к этому можно прислушиваться?
Но это уже не мои проблемы.


P.S. да хватит уже смеяться над Дзюбой, он не соскочит с денег Газпрома, только когда его пнут коленом и он возвратиться "домой". А в Европу он уедет только в клуб середняк не более того, но смысл? Хотя может в Депортиво... в топ клуб начала нулевых.....
Евгений Сибель
Евгений Сибель
03 апреля в 17:34
Весь это пиар это дело рук рос пропаганды
На западе в новостях рассказывают какой Дзюба Ибраимович номер 2
ildar_3871
ildar_3871
03 апреля в 17:33
Дзюба губу закатал )))
berda2003
berda2003
03 апреля в 17:22
сам факт обсуждения возможности перехода Неотёсанного бревна в Реал, уже наталкивает на мысль, что курил этот журналист. Ну, а способностях Бревна думать - первый раз слышу.
Agamaga
Agamaga
03 апреля в 16:42
Мечтать одно, а доить Газпром совсем другое дело.
Karkaz
Karkaz
03 апреля в 16:40
Дзюба не может перейти, его могут только пересадить возле стадиона в Мадриде
ziborock
ziborock ответил Caniggia
03 апреля в 16:40
Что игрочишка употребляет в отпуске, что бы такое выдать? Или Уткин опять перепил и стебется?
Уткин вчера над Дзюбой стебался: "Стибрил деньги в раздевалке, увёл жену у друга, но остался героем."
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 апреля в 16:36, ред.
Правильно не можен он перейти в Испанию. Он же англичанин... 😁.
ДСА
ДСА
03 апреля в 16:34, ред.
Для Дзюбы и Сельта будет топ-клубом.
Groove000
Groove000
03 апреля в 16:30
Дзюбе только не говорите
particular
particular
03 апреля в 16:23
Вот так безапелляционно Хуан развенчал радужные мечты потЕшного..:))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 апреля в 16:16, ред.
Остаётся посочувствовать испанским клубам...)))
"Шатали" мы этих испанцев как хотели...и дома и в гостях..))
Спартак с Зенитом 12 штук отгрузили на двоих их Севильям и РеаСосьедадам в еврокубках..
С ЧМ вообще испашек просто прогнали.....
А уж что новички ЦСКА сделали с Реалом, вообще недопустимо описывать на страницах общего доступа.....

Да и смысла нет Дзюбе по-испаниям хаживать....
Пусть они там себе Фелишей по 126 млн евро покупают....которые и за всю карьеру не достигнут и 1/100-й той популярности что есть у Артёма в самой большой стране мира...))))

....отреагировал он....сразу видно - Хуан....
Альфамен
Альфамен ответил andrefino13
03 апреля в 16:13
В РПЛ могу на сегодня назвать не многих, реально нападающих, без натяжки - это Дзюба, Берг, Ари, Кокорин с натяжкой, малую дистанцию прошёл, все остальное местный розлив.
Логика "железная" у Вас,а кто есть нападающий без натяжки?
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