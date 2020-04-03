Испанский журналист: «Дзюба никогда не сможет перейти в топ-клуб Испании»

Журналист испанского издания Marca Хуан Кастро отреагировал на слова форварда «Зенита» , который недавно заявил, что мечтает играть за «Реал».

Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдёт.