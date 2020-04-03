Испанский журналист: «Дзюба никогда не сможет перейти в топ-клуб Испании»

Журналист испанского издания Marca Хуан Кастро отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который недавно заявил, что мечтает играть за «Реал».
Дзюба мечтает играть в «Реале»? А он разве входит в 10 лучших форвардов планеты? Этого никогда не случится, это невозможно. Как и в любом другом топ-клубе Испании. В остальных испанских клубах – возможно, но мы никогда не знаем, что произойдёт.
Твоими суждениями он отбрил сотни других известных хороших напов из разных чемпионатов.
Прежде чем критиковать кого-либо сам стань хоть кем-то.
Твоими суждениями он отбрил сотни других известных хороших напов из разных чемпионатов.
Прежде чем критиковать кого-либо сам стань хоть кем-то.
УКАЗАЛИ МЕСТО, ГДЕ ПОЛОЖЕНО БЫТЬ СТОЛБАМ!
НАШЕЛСЯ ВСЕ ТАКИ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЕВРОПЫ. КОТОРЫЙ СКАЗАЛ ПРАВДУ ПРО ЭТО У.........Е!!!!
БРАВО!!!!!!
УКАЗАЛИ МЕСТО, ГДЕ ПОЛОЖЕНО БЫТЬ СТОЛБАМ!
НАШЕЛСЯ ВСЕ ТАКИ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЕВРОПЫ. КОТОРЫЙ СКАЗАЛ ПРАВДУ ПРО ЭТО У.........Е!!!!
БРАВО!!!!!!
И это ещё может кого то осуждать и самое главное к этому можно прислушиваться?
Но это уже не мои проблемы.
P.S. да хватит уже смеяться над Дзюбой, он не соскочит с денег Газпрома, только когда его пнут коленом и он возвратиться "домой". А в Европу он уедет только в клуб середняк не более того, но смысл? Хотя может в Депортиво... в топ клуб начала нулевых.....
И это ещё может кого то осуждать и самое главное к этому можно прислушиваться?
Но это уже не мои проблемы.
P.S. да хватит уже смеяться над Дзюбой, он не соскочит с денег Газпрома, только когда его пнут коленом и он возвратиться "домой". А в Европу он уедет только в клуб середняк не более того, но смысл? Хотя может в Депортиво... в топ клуб начала нулевых.....
На западе в новостях рассказывают какой Дзюба Ибраимович номер 2
На западе в новостях рассказывают какой Дзюба Ибраимович номер 2
"Шатали" мы этих испанцев как хотели...и дома и в гостях..))
Спартак с Зенитом 12 штук отгрузили на двоих их Севильям и РеаСосьедадам в еврокубках..
С ЧМ вообще испашек просто прогнали.....
А уж что новички ЦСКА сделали с Реалом, вообще недопустимо описывать на страницах общего доступа.....
Да и смысла нет Дзюбе по-испаниям хаживать....
Пусть они там себе Фелишей по 126 млн евро покупают....которые и за всю карьеру не достигнут и 1/100-й той популярности что есть у Артёма в самой большой стране мира...))))
....отреагировал он....сразу видно - Хуан....
"Шатали" мы этих испанцев как хотели...и дома и в гостях..))
Спартак с Зенитом 12 штук отгрузили на двоих их Севильям и РеаСосьедадам в еврокубках..
С ЧМ вообще испашек просто прогнали.....
А уж что новички ЦСКА сделали с Реалом, вообще недопустимо описывать на страницах общего доступа.....
Да и смысла нет Дзюбе по-испаниям хаживать....
Пусть они там себе Фелишей по 126 млн евро покупают....которые и за всю карьеру не достигнут и 1/100-й той популярности что есть у Артёма в самой большой стране мира...))))
....отреагировал он....сразу видно - Хуан....