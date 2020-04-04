Алибеков: «Еще при Слуцком меня позвали в основу ЦСКА»

Воспитанник ЦСКА , ныне выступающий за «Смолевичи», рассказал об опыте выступлений за московский клуб.

Помню ли первую тренировку с основой? Да, это было еще при Слуцком. Если не ошибаюсь, тогда был матч-открытие нового стадиона, играли с «Торпедо». Меня выпустили в концовке на несколько минут. Когда из основной команды ребята уезжали в сборную, подтягивали нас, молодежку.

Слуцкий позвонил? Нет, передали через тренеров молодежки, конечно. Сначала испытал вау-эффект. Вроде только смотрел на этих людей по телевизору, на этих звезд, а теперь ты сам играешь рядом с ними, тренируешься. Этот момент даже не передать словами. А приняли в целом нормально, без жести.