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Алибеков: «Еще при Слуцком меня позвали в основу ЦСКА»

04 апреля 2020, 10:59

Воспитанник ЦСКА Муталип Алибеков, ныне выступающий за «Смолевичи», рассказал об опыте выступлений за московский клуб.

Помню ли первую тренировку с основой? Да, это было еще при Слуцком. Если не ошибаюсь, тогда был матч-открытие нового стадиона, играли с «Торпедо». Меня выпустили в концовке на несколько минут. Когда из основной команды ребята уезжали в сборную, подтягивали нас, молодежку.

Слуцкий позвонил? Нет, передали через тренеров молодежки, конечно. Сначала испытал вау-эффект. Вроде только смотрел на этих людей по телевизору, на этих звезд, а теперь ты сам играешь рядом с ними, тренируешься. Этот момент даже не передать словами. А приняли в целом нормально, без жести.

Ранее Алибеков рассказал о возможной приостановке чемпионата Беларуси из-за эпидемии коронавируса. 

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Aerobniy
Aerobniy
04 апреля в 12:54
Благодари судьбу, что не оказался в цска.
Red blu
Red blu
04 апреля в 11:35
Незабываемые, положительные впечатления остались у Алибекова о ЦСКА.
mihaluch
mihaluch
04 апреля в 11:16
ЦСКА за дружбу с белорусами.
LOpp
LOpp
04 апреля в 11:09
При Слуцком был самый слабый цска в 21 веке
Illuha
Illuha
04 апреля в 11:05
Сейчас в Смолевичах играть престижнее, чем в ЦСКА.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 11:03
а чё не в реал)))))))))))
КЭТиК
КЭТиК
04 апреля в 11:01
До основы все же далеко.
Трубадур
Трубадур
04 апреля в 11:01
От вау-эффекта в цска оказался в Смолевичах.
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