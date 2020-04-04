«Арсенал» интересуется Лингардом

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04 апреля 2020, 16:04

«Арсенал» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» . Возможно, «канониры» попытаются подписать контракт с игроком в следующее трансферное окно. Вероятная сумма трансфера — 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник со ссылкой на Athletic.

Ранее стало известно, что в приобретении Лингарда заинтересованы «Атлетико» и «Рома».