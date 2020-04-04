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«Арсенал» интересуется Лингардом

04 апреля 2020, 16:04

«Арсенал» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. Возможно, «канониры» попытаются подписать контракт с игроком в следующее трансферное окно. Вероятная сумма трансфера — 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник со ссылкой на Athletic.

Ранее стало известно, что в приобретении Лингарда заинтересованы «Атлетико» и «Рома».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 07:41
Если подпишем Санчо то можно отпустить
Брулин
Брулин
04 апреля в 20:38
В игре Лингарда была яркая вспышка ещё при Моуриньо, когда он выходил и забивал, выходил и забивал. Потом поймал звезду и начал делать шмотки уровня магазинов Тимати.
Всегда жаль отпускать воспитанников, но Лингард упорно старался встать в очередь на трансфер.
Artuom
Artuom
04 апреля в 19:03
не удивлён... как обычно большинство трансферов шлак...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
04 апреля в 18:39
В тульский для создания глубины состава и ротации.
STVA 1
STVA 1
04 апреля в 17:33
Интересно
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
04 апреля в 16:26
Не удивлюсь, он же никчемный бездарь. Самое то для "Арсенала", где обожествляют лупоглазого стримера с нулевой статой.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 16:13
Менять шило на мыло Лингард не будет.
p4emr58k_ne_
p4emr58k_ne_
04 апреля в 16:04
Может.
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