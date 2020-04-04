«Арсенал» интересуется Лингардом

«Арсенал» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом. Возможно, «канониры» попытаются подписать контракт с игроком в следующее трансферное окно. Вероятная сумма трансфера — 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает источник со ссылкой на Athletic.
Ранее стало известно, что в приобретении Лингарда заинтересованы «Атлетико» и «Рома».
Всегда жаль отпускать воспитанников, но Лингард упорно старался встать в очередь на трансфер.
Всегда жаль отпускать воспитанников, но Лингард упорно старался встать в очередь на трансфер.