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Крал признался, что не совсем рад приостановке сезона из-за коронавируса

вчера, 10:54

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что недоволен приостановкой нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.

Конечно, я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад.

Мы прошли серьезную подготовку на сборах, много тренировались, я очень хорошо чувствую себя физически. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны, так что нельзя негативно воспринимать происходящее.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Алексей Коротеев
вчера в 14:45
А по моему это Китай всех " сделал " ! Я не знаток экономики , и может что-то не правильно напишу ,за что меня прошу простить , но большинство китайских корпораций принадлежали америкосам и западной Европе ,которые во время коронавируса в Китае стали продавать их за копейки ,что было китайцам и нужно ! Они всё это дело скупили за бесценок ! А потом Китай быстрее всех ,и ,видимо ,они знали как ,справился с этой заразой у себя ! В итоге ,все в ...опе ! До сих пор ! А Китай -в шоколаде !
Тоже считаю китайцы этот вирус сделали им это больше всех на руку.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Керосинщик против Князя
вчера в 13:24
Масонская ложь. Власти США решили хитрым путем разрушить китайскую экономику через коронавирус. Идёт битва доллара против юани и американцы решили запустить вирус, чтобы у Китая упал всемирный покупательский спрос. США - это мощная империя зла, и они сделали всему миру болезни, никакого вируса не существует. Наши предки говорили: Все болезни идут от темной силы, никакого вируса не существует. Тем больше злых людей на планете - тем больше больных людей. Так что делайте выводы.
А по моему это Китай всех " сделал " ! Я не знаток экономики , и может что-то не правильно напишу ,за что меня прошу простить , но большинство китайских корпораций принадлежали америкосам и западной Европе ,которые во время коронавируса в Китае стали продавать их за копейки ,что было китайцам и нужно ! Они всё это дело скупили за бесценок ! А потом Китай быстрее всех ,и ,видимо ,они знали как ,справился с этой заразой у себя ! В итоге ,все в ...опе ! До сих пор ! А Китай -в шоколаде !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:09
Крал не совсем рад переходу в спартак.
Lazurny
Lazurny
вчера в 12:49
Пердив отошел на неизвестное время.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил SuperGobb
вчера в 12:27
Можно и нужно негативно воспринимать ложь и одебиливание людей. Никто в глаза не видел ни одного инфецированного.
Масонская ложь. Власти США решили хитрым путем разрушить китайскую экономику через коронавирус.

Идёт битва доллара против юани и американцы решили запустить вирус, чтобы у Китая упал всемирный покупательский спрос.

США - это мощная империя зла, и они сделали всему миру болезни, никакого вируса не существует. Наши предки говорили: Все болезни идут от темной силы, никакого вируса не существует. Тем больше злых людей на планете - тем больше больных людей. Так что делайте выводы.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 12:20
Да все это здешь, людей просто хотят вывести в цифровой мир. Так что скоро будут популярны только фиферы)
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:03
Конечно печально но ты не один.
112910415
112910415
вчера в 11:47
готовься, парень !
после перерыва всё будет всерьёз !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 11:45
К этой ситуации нормально относится разве что Шюррле - его внутренний сезон остановился ещё несколько лет назад.
beefs
beefs
вчера в 11:40
а кто рад?
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 11:14
Можно и нужно негативно воспринимать ложь и одебиливание людей. Никто в глаза не видел ни одного инфецированного.
drug01
drug01
вчера в 10:55
мы тоже!
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