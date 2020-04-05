Крал признался, что не совсем рад приостановке сезона из-за коронавируса

Полузащитник «Спартака» признался, что недоволен приостановкой нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.

Конечно, я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад.

Мы прошли серьезную подготовку на сборах, много тренировались, я очень хорошо чувствую себя физически. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны, так что нельзя негативно воспринимать происходящее.