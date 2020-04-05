Полузащитник «Спартака» Алекс Крал признался, что недоволен приостановкой нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.
Конечно, я понимаю, что сезон приостановлен в целях безопасности, но лично я не очень этому рад.
Мы прошли серьезную подготовку на сборах, много тренировались, я очень хорошо чувствую себя физически. К сожалению, коронавирус вмешался в наши планы, но действия, которые сейчас применяются — логичны, так что нельзя негативно воспринимать происходящее.
Идёт битва доллара против юани и американцы решили запустить вирус, чтобы у Китая упал всемирный покупательский спрос.
США - это мощная империя зла, и они сделали всему миру болезни, никакого вируса не существует. Наши предки говорили: Все болезни идут от темной силы, никакого вируса не существует. Тем больше злых людей на планете - тем больше больных людей. Так что делайте выводы.
Идёт битва доллара против юани и американцы решили запустить вирус, чтобы у Китая упал всемирный покупательский спрос.
США - это мощная империя зла, и они сделали всему миру болезни, никакого вируса не существует. Наши предки говорили: Все болезни идут от темной силы, никакого вируса не существует. Тем больше злых людей на планете - тем больше больных людей. Так что делайте выводы.
после перерыва всё будет всерьёз !
после перерыва всё будет всерьёз !