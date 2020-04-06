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Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»

сегодня, 12:50

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин поделился мнением о решении клубов сократить зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.

Этот вопрос должен обговариваться тщательно. Все понимают, что в «Спартаке-2» не такие большие зарплаты, как в основной команде, как в РПЛ.

Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти.

 Напомним, что Роман перешел в «Спартак» зимой этого года из «Торпедо».

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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:52
"Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить".

То, что ты женился на очередной ТП, которая ни дня в жизни не работала, это твои проблемы.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 13:49
А получать зарплату ни за что правильно?
VAN ARM
VAN ARM ответил ДАША Д
сегодня в 13:45
На апрель всем жителям России определить одинаковую зарплату.
это вова хорошо пошутил
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:37
На апрель всем жителям России определить одинаковую зарплату.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 13:16
Называли русским Мальдини, а пойдет брать займ до зарплаты гыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:51
Всякое в жизни бывает...
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