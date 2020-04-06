Шишкин: «Урезать зарплаты в процентах, возможно, не совсем правильно»

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сегодня, 12:50

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин поделился мнением о решении клубов сократить зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Каждый может иметь свое мнение на этот счет. У всех разные зарплаты, поэтому урезать в процентном состоянии, возможно, не совсем правильно. У кого-то миллионы, а у кого-то поменьше зарплаты.

Этот вопрос должен обговариваться тщательно. Все понимают, что в «Спартаке-2» не такие большие зарплаты, как в основной команде, как в РПЛ .

Что касается меня, я спокойно к этому отнесусь. Конечно, у меня есть семья, которую нужно кормить, но раз случилась такая ситуация, то придется на это пойти.

Напомним, что Роман перешел в «Спартак» зимой этого года из «Торпедо».