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Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»

сегодня, 11:14

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему никогда не менялся футболками с соперниками. 

Я никогда ни с кем не менялся. Для меня майка «Спартака» была важнее всего. Больше, чем поменяться с кем-то из футболистов. Без разницы, из какой он команды.

Помню, говорили: меняться нельзя. Потому что всего на Лигу чемпионов 5-7 маек. 

Раньше было две пары бутс на сезон. А сейчас каждые три месяца меняют футболисты. 

Сейчас и бутсы меняют, потому что новые модели появляются. Все же хотят быть красивыми. Играть не умеют, но все хотят быть красивыми.

 Недавно Тихонов рассказал, какую команду считает номером один в РПЛ.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 13:53
Потому и мажут, что обувка модная. Надо в китайских кедах играть, мяч хоть чувствуешь ногой.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:57
Ну а что в этом плохого...???
vbu68_j9k_kb
vbu68_j9k_kb
сегодня в 12:52
А смысл меняться? Для чего коллекционировать чужие футболки?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:09
УХ КАКОЙ ОНИ СУРЬЁЗНЫЕ
Vadik
Vadik
сегодня в 11:41
Верно. Особенно про бутсы и красивых!)))
Лиговский
Лиговский
сегодня в 11:36
И то верно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:19
что то с памятью твоей стало)))))))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:14
Ну и зря))
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