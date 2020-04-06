Тихонов: «Никогда ни с кем не менялся футболками»

Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, почему никогда не менялся футболками с соперниками.

Я никогда ни с кем не менялся. Для меня майка «Спартака» была важнее всего. Больше, чем поменяться с кем-то из футболистов. Без разницы, из какой он команды.

Помню, говорили: меняться нельзя. Потому что всего на Лигу чемпионов 5-7 маек.

Раньше было две пары бутс на сезон. А сейчас каждые три месяца меняют футболисты.

Сейчас и бутсы меняют, потому что новые модели появляются. Все же хотят быть красивыми. Играть не умеют, но все хотят быть красивыми.