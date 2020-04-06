«Челси» готов отдать за Коутиньо 80 млн евро

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вчера, 22:01

«Челси» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» , пишет ANSA.

Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за бразильца 80 млн евро. Напомним, что в этом сезоне футболист выступает за «Баварию» на правах аренды.