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«Челси» готов отдать за Коутиньо 80 млн евро

вчера, 22:01

«Челси» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, пишет ANSA.

Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за бразильца 80 млн евро. Напомним, что в этом сезоне футболист выступает за «Баварию» на правах аренды.

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Все комментарии
АМС
АМС
сегодня в 13:43
Я непонимаю Грановскую она нехочет продлевать контракты таким игрокам как виллиан и жиру а покупает бесполезного игрока за 80 лямов. Лучше бы Заха подписали за такие деньги, он может и левого нап и центрального нападающего играть
Ystavshiy
Ystavshiy
сегодня в 07:24
Успехов Челси, не уверен, что заиграет, слишком много рисков в этом трансфере, особенно учитывая фин кризис в футболе.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:05
Дороговасто. Если конечно вообще правдивая инфа...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 01:05
если Челси готов отдать, надо продавать. больше никто не даст. только зачем он Челси.
Comdiv
Comdiv
вчера в 23:46
Пойдет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил dimagas2
вчера в 23:16
И зачем он?....и так есть Баркли,Маунт и Лофтус конкретно на его позицию. Скорее уже Арсеналу на замену Кизилу нужон или ситюкам вместо Силвы.
Спасибо, но нам М*дила хватило, ещё одного сбитого лётчика не хотелось бы
Медив
Медив
вчера в 23:04
Ну то что Челси возьмет летом какого-то лавочника Реала/Барселоны это неизбежно
VIPded
VIPded
вчера в 22:49
Удачи Челси!!!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:44
за 100 отдадут))
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:34
"Челси"покупают известного футболиста.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:31
Хватит интересоваться, деньги на кон и забирайте!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:23
Хорошее предложение, надо соглашаться!!!
Apsny
Apsny
вчера в 22:15
Надо продать.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:03, ред.
И зачем он?....и так есть Баркли,Маунт и Лофтус конкретно на его позицию.
Скорее уже Арсеналу на замену Кизилу нужон или ситюкам вместо Силвы.
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