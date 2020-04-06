«Челси» готов отдать за Коутиньо 80 млн евро

«Челси» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, пишет ANSA.
Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за бразильца 80 млн евро. Напомним, что в этом сезоне футболист выступает за «Баварию» на правах аренды.
«Челси» продолжает интересоваться полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, пишет ANSA.
Сообщается, что лондонцы готовы заплатить за бразильца 80 млн евро. Напомним, что в этом сезоне футболист выступает за «Баварию» на правах аренды.
Скорее уже Арсеналу на замену Кизилу нужон или ситюкам вместо Силвы.
Скорее уже Арсеналу на замену Кизилу нужон или ситюкам вместо Силвы.