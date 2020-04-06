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Погба может уйти из МЮ, воспользовавшись правилом Вебстера

вчера, 22:14

Полузащитник МЮ Поль Погба раздумывает над уходом из клуба, пишет L'Equipe.

Хавбек летом может воспользоваться правилом Вебстера, согласно которому игрок может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футбольным клубом после того, как истечёт срок «предохранительного периода», если он выплатит своему клубу компенсацию, размер которой зависит от размера заработной платы игрока. Сообщается, что эта сумма составит 50 млн фунтов.

Впрочем, данный вариант пока не является приоритетным для футболиста.

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Все комментарии
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 08:12
Пускай любое правильно использует, лишь бы свалил уже..
Альфамен
Альфамен ответил dino-hsv
сегодня в 01:19
только платить выкуп будет не он, а его будущий клуб
Ну хоть кто-то не сморозил глупость,вроде нижеотписавшихся Лехи и Юнберга...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 01:04
только платить выкуп будет не он, а его будущий клуб
XL-965
XL-965
вчера в 23:49
Эта новость примерно такого типа: "Условный Вася из Нижнего Тагила может стать управляющим директором компании, воспользовавшись услугами банка, взяв кредит на шести-семизначную сумму, заложив под залог свою квартиру и земельный участок. Вложит их в открытие своего дела, и утвердит себя в вышесказанной должности".
Youngberg
Youngberg
вчера в 23:04
скорее удавится, чем выплатит 50 млн фунтов
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
Погба - умный, Погба - хитрый!!! Не будет он 50 лямов выкидывать.
Надо продавать этого смутьяна, пока спрос есть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:42
он нужен
drug01
drug01
вчера в 22:16
хорошо!
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