Погба может уйти из МЮ, воспользовавшись правилом Вебстера

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вчера, 22:14

Полузащитник МЮ раздумывает над уходом из клуба, пишет L'Equipe.

Хавбек летом может воспользоваться правилом Вебстера, согласно которому игрок может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футбольным клубом после того, как истечёт срок «предохранительного периода», если он выплатит своему клубу компенсацию, размер которой зависит от размера заработной платы игрока. Сообщается, что эта сумма составит 50 млн фунтов.

Впрочем, данный вариант пока не является приоритетным для футболиста.