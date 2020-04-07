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Топ-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён

вчера, 15:20

По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.

Издание подсчитало примерные суммы, которые потеряют клубы, основываясь на их доходах от телеправ, рекламных контрактов, а также от проведения матчей.

Лидером по потерям может стать «Манчестер Юнайтед» (116,4 млн фунтов). Далее расположился «Манчестер Сити» (109,3 млн фунтов). Тройку замыкает «Ливерпуль» (102,6 млн фунтов).

Также известно, что «Челси» может недосчитаться 91 млн, «Тоттенхэм» — 83 млн, «Арсенал» — 74,8.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил SuperGobb
сегодня в 08:38
НЕ мети пургу. Самый главный кабинетный проект выиграл три ЛЧ подряд. В рейтинге кабинетов Ювентус навряд ли бы вошёл в первую десятку. Аха-ха) 1) Реал 2) Барса 3) интер 4) ливерпуль 5) МС 6) Милан 7) Челси 8) ПСЖ 9) ТТХ 10) ????
Ювентус за работу в кабинетах даже в Серию Б выгоняли
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответил SuperGobb
вчера в 21:47
НЕ мети пургу. Самый главный кабинетный проект выиграл три ЛЧ подряд. В рейтинге кабинетов Ювентус навряд ли бы вошёл в первую десятку. Аха-ха) 1) Реал 2) Барса 3) интер 4) ливерпуль 5) МС 6) Милан 7) Челси 8) ПСЖ 9) ТТХ 10) ????
10) Бавария
11) Атлетико
12) ФК Гинер
13) ФК Газпром
14) ФК Ахметов
15) ФК Суркис
SuperGobb
SuperGobb ответил Александр Ерёменко
вчера в 21:24
Тебе только и говорить про кабинеты. Ювентус это и есть самый главный кабинетный проект.
НЕ мети пургу. Самый главный кабинетный проект выиграл три ЛЧ подряд. В рейтинге кабинетов Ювентус навряд ли бы вошёл в первую десятку. Аха-ха)
1) Реал
2) Барса
3) интер
4) ливерпуль
5) МС
6) Милан
7) Челси
8) ПСЖ
9) ТТХ
10) ????
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил SuperGobb
вчера в 20:50
Самые зашкВАРенные клубы опла это скаминовская ВАРёная колбаса и манчестерский Голубец из свинки Пепы. Аха-ха)
Тебе только и говорить про кабинеты. Ювентус это и есть самый главный кабинетный проект.
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 19:33
Самые зашкВАРенные клубы опла это скаминовская ВАРёная колбаса и манчестерский Голубец из свинки Пепы. Аха-ха)
SuperGobb
SuperGobb ответил Александр Ерёменко
вчера в 19:21
Заговор, везде заговор против итальяшек
Конечно, ведь на поле победить кишка тонка. Наполи и Рома подтвердят. Аха-ха)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 17:58
Энивей, глорью второго клуба Манчестера остается только радоваться этому, ведь второй клуб Манчестера не может ничего выиграть, ахахаха. Еще в игнор добавил, ахах
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил SuperGobb
вчера в 17:54
Бессильны пока там рулят Скамины, Оливеры и прочие эвребеподобные существа. НО даст Бог они сдохнут от короновируса, тогда и поглядим. Аха-ха)
Заговор, везде заговор против итальяшек
SuperGobb
SuperGobb ответил Александр Ерёменко
вчера в 17:50
В Италии прям есть топ клубы, ахаха. Итальянские клубы в еврокубках бессильны.
Бессильны пока там рулят Скамины, Оливеры и прочие эвребеподобные существа. НО даст Бог они сдохнут от короновируса, тогда и поглядим. Аха-ха)
anyway
anyway
вчера в 17:33
поугарать с юбиляров бесценно
juvenale
juvenale
вчера в 17:10
копейки для них
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил SuperGobb
вчера в 17:04
в апл нет топ-клубов. Лишь любительские мешковатые бегунки.
В Италии прям есть топ клубы, ахаха. Итальянские клубы в еврокубках бессильны.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 16:58
Этот сезон не спасти. Сроки постоянно сдвигают. Маловероятно, что будут жертвовать следующим сезоном, чтобы спасти этот
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 16:54
Жировать меньше будут.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
вчера в 16:23
Да хоть миллиард, для народа это не трагедия.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:19
Пару игроков не купят всего лишь.
SuperGobb
SuperGobb
вчера в 15:54
в апл нет топ-клубов. Лишь любительские мешковатые бегунки.
Alprish
Alprish
вчера в 15:47
Жаль топ-клубы АПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:39
все теряют. ну кроме массонов))
shlomo
shlomo
вчера в 15:21
Не только они
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