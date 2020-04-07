Топ-клубы АПЛ потеряют более 100 млн фунтов, если сезон будет отменён

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вчера, 15:20

По информации Daily Mail, топ-клубы английской Премьер-Лиги понесут серьезные финансовые потери, если сезон будет отменен.

Издание подсчитало примерные суммы, которые потеряют клубы, основываясь на их доходах от телеправ, рекламных контрактов, а также от проведения матчей.

Лидером по потерям может стать «Манчестер Юнайтед» (116,4 млн фунтов). Далее расположился «Манчестер Сити» (109,3 млн фунтов). Тройку замыкает «Ливерпуль» (102,6 млн фунтов).

Также известно, что «Челси» может недосчитаться 91 млн, «Тоттенхэм» — 83 млн, «Арсенал» — 74,8.