«Зенит» в полном объёме компенсирует игрокам снижение зарплаты премиальными

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в понедельник объявил, что зарплаты футболистов команды за апрель и май будут сокращены на 50% в связи с пандемией коронавируса.
Однако, согласно источнику, руководство петербургского клуба пообещало игрокам компенсацию потерь в заработной плате в полном объёме премиальными. Выплаты будут произведены после возобновления спортивного периода.
Так в Газпроме всегда считали- один рубль на кассе, два в кармане, три в уме.
Так в Газпроме всегда считали- один рубль на кассе, два в кармане, три в уме.
А уж кому там повысили...понизили...урезали...прибавили - не столь важно...))
А уж кому там повысили...понизили...урезали...прибавили - не столь важно...))