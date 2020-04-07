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«Зенит» в полном объёме компенсирует игрокам снижение зарплаты премиальными

сегодня, 07:16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в понедельник объявил, что зарплаты футболистов команды за апрель и май будут сокращены на 50% в связи с пандемией коронавируса.

Однако, согласно источнику, руководство петербургского клуба пообещало игрокам компенсацию потерь в заработной плате в полном объёме премиальными. Выплаты будут произведены после возобновления спортивного периода.

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Все комментарии
leopit
leopit
сегодня в 13:39
Спартачи согласны ещё и приплачивать,лишь бы не оказаться в пердиве......Но их усилия напрасны!
За адекватность
За адекватность ответил Бутсы
сегодня в 13:39, ред.
Я и сейчас считаю это 56измом. А именно платить футболистам такие барыши. Считаю что есть профессии намного более заслуживающие нежели ногомячисты, которые не умеют то по сути ничего, а посему они бесполезны для общества.
Приветствую. Я разве написал, что считаю, что футболисты заслуживают таких зарплат? Скажу даже больше, я поддерживаю мнение, что условно 3 месяца им вообще можно было не платить (жаль это невозможно), а эти деньги потратить на борьбу с пандемией, желательно в России.
Бутсы
Бутсы ответил За адекватность
сегодня в 13:25
Как интересно меняются настроения в комментариях на сайте. Вчера про снижение зарплаты(официальная информация) - не обеднеют, можно вообще не платить и.т.п. Сегодня источник Телеграм Sport_inside про "компенсируют премиями"- смешать с землей. Источник то железный, а когда через условно 2 часа будет новость, что это звиздежь, то можно вернуться к - не обеднеют, можно вообще не платить и.т.п.
Я и сейчас считаю это 56измом. А именно платить футболистам такие барыши. Считаю что есть профессии намного более заслуживающие нежели ногомячисты, которые не умеют то по сути ничего, а посему они бесполезны для общества.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:35
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 12:08
Все обошлось! - сказал Дзюба. Кто бы сомневался в этом)
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 11:38, ред.
Тюю, а ларчик просто открывался.Угрозы Дзюбы оказались действенны.Пацаны, расшивайте карманы взад.Беда сей дом футболистов Зенита миновала.Ждём вскоре подорожание газа для питерских бабушек.Закон физики.Если где то прибыло, значит где то убыло.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:22
Дзюба молодец настоял на своем !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:13
Пир во время чумы.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ ответил Dmitriy Semenov
сегодня в 11:11
А смысл тогда снижать?))) Россия матушка) щедрая душа))
Газпром щедрая душа)))
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 11:10
А смысл тогда снижать?))) Россия матушка) щедрая душа))
makkie
makkie
сегодня в 11:06
И снова улыбка на довольной моське Артёма Дзюбы :)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:55
Класс!!! ВАриантов покупки игроков за 50 тысяч рублей у Миллера много!!!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 10:45
Всё- таки Дзюба выбрал правильную команду, не просчитался.
Так в Газпроме всегда считали- один рубль на кассе, два в кармане, три в уме.
cska1948
cska1948 ответил Q-J-G
сегодня в 10:44
зачем снижать зарплату, чтобы компенсировать премиальными. мутная история, лишённая здравого смысла.
Как зачем снижать? Чтобы не быть "белой вороной" в ряду тех кто это делает. А снижают зарплаты футболистам по всей Европе. Ну, а потом по тихому можно будет и компенсировать. Главное, сейчас идти в ногу со всеми.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 10:36
Опять Газпром начал играть по своим правилам!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:58
Это значит жди повышение тарифов на газ...
Брулин
Брулин
сегодня в 09:44
Александр Медведев: «Жду звонка Семака о подходе штаба «Зенита» к сокращению зарплат»
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил CSKA2012
сегодня в 09:43
На фига тогда сокращать если ту же сумму и выплатите? В чем логика ?)
Смысл во временной задержке выплат (на пару месяцев)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
сегодня в 09:33
Как интересно меняются настроения в комментариях на сайте. Вчера про снижение зарплаты(официальная информация) - не обеднеют, можно вообще не платить и.т.п. Сегодня источник Телеграм Sport_inside про "компенсируют премиями"- смешать с землей. Источник то железный, а когда через условно 2 часа будет новость, что это звиздежь, то можно вернуться к - не обеднеют, можно вообще не платить и.т.п.
Но ведь никто не отменял старую традиционную забаву - считать чужие деньги....)))
А уж кому там повысили...понизили...урезали...прибавили - не столь важно...))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:14
Значит с 1го июля газ подорожает!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 09:08
Как интересно меняются настроения в комментариях на сайте. Вчера про снижение зарплаты(официальная информация) - не обеднеют, можно вообще не платить и.т.п. Сегодня источник Телеграм Sport_inside про "компенсируют премиями"- смешать с землей. Источник то железный, а когда через условно 2 часа будет новость, что это звиздежь, то можно вернуться к - не обеднеют, можно вообще не платить и.т.п.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:50, ред.
Кто бы сомневался...))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:49
зачем снижать зарплату, чтобы компенсировать премиальными. мутная история, лишённая здравого смысла.
Footbolista
Footbolista ответил МапС
сегодня в 08:45
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
...но по другому распределяется...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:43
Вахтовики, которые морозят ж0пы на северах для Газпрома всё компенсируют)
particular
particular
сегодня в 08:40
Видимо, придётся даже за проигрыши премии выписывать..:))
Знатог
Знатог
сегодня в 08:32
Ежели где-то чего-то убыло, значит столько-же и прибыло (Ломоносов).
Faustello
Faustello
сегодня в 08:21
Одно слово - Газпром.
beefs
beefs
сегодня в 08:18
Темнят что то...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:12
На фига тогда сокращать если ту же сумму и выплатите? В чем логика ?)
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