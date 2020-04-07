«Зенит» в полном объёме компенсирует игрокам снижение зарплаты премиальными

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сегодня, 07:16

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в понедельник объявил, что зарплаты футболистов команды за апрель и май будут сокращены на 50% в связи с пандемией коронавируса.

Однако, согласно источнику, руководство петербургского клуба пообещало игрокам компенсацию потерь в заработной плате в полном объёме премиальными. Выплаты будут произведены после возобновления спортивного периода.