Кикнадзе: «Руководство „Локомотива“ пошло на снижение зарплат»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба решило пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Я пошел на 40-процентное понижение зарплаты? Речь совсем не обо мне. Все наши руководители подразделений приняли решение на период перерыва в чемпионате пойти на понижение.

Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжелые времена разделяет с ней ответственность.