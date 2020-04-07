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Кикнадзе: «Руководство „Локомотива“ пошло на снижение зарплат»

сегодня, 00:10

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что руководство клуба решило пойти на снижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Я пошел на 40-процентное понижение зарплаты? Речь совсем не обо мне. Все наши руководители подразделений приняли решение на период перерыва в чемпионате пойти на понижение.

Не хочу разделять команду и клуб. Менеджмент клуба показывает, что не оставляет команду, а в тяжелые времена разделяет с ней ответственность.

Особо хочу отметить, что наш диалог с командой проходит в рабочем ключе и обсуждения в СМИ не требует. Оставлю на совести тех, кто вынес дискуссию на всеобщее обозрение.

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Александр Светличный
Александр Светличный
сегодня в 09:52
ВАСЬКА , ЛИШИТЬ ЗАРПЛАТЫ И ПУСТЬ ИДЕТ ИЗ ЛОКО С БОГОМ ! ТОЛКУ ОТ НЕГО - 0 !
Youngberg
Youngberg
сегодня в 05:17
неубедительные доводы, что он не при делах, а решение приняли все руководители.
112910415
112910415
сегодня в 05:01
что-то пошло не так )
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:12
Кикнадзу вообще можно было сократить.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:45
клубу виднее как поступать . наверное продиктовано интересами клуба а не жадностью владельца
Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:10
бывает
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Данунах, не верю...
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