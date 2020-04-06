«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор клуба Питер Мур.

У нас было право подать заявку, но мы решили этого не делать. Найдем другие способы платить зарплату нашим сотрудникам. Сожалеем, что хотели принять участие в этой программе.

Мы хотим поблагодарить всех наших сотрудников, не работающих на постоянной основе.