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«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме сохранения рабочих мест

вчера, 21:34

«Ливерпуль» отказался от участия в госпрограмме выплат сотрудникам в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор клуба Питер Мур.

У нас было право подать заявку, но мы решили этого не делать. Найдем другие способы платить зарплату нашим сотрудникам. Сожалеем, что хотели принять участие в этой программе.

Мы хотим поблагодарить всех наших сотрудников, не работающих на постоянной основе.

Ранее многочисленные болельщики критиковали клуб за то, что он хотел поучаствовать в правительственной программе, в рамках которой государство выплатит 80% зарплаты работникам.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил ЮHBА
сегодня в 10:13
Последнее предложение в твоем комменте про хейтерков, изводящихся на каждой ветке красных. Это решение было не болельщиков, не игроков, не Клоппа, а людей, отвечающих за финансы, но им объяснили, что подобное не вписывается в философию клуба, так что нападки на клуб смешны.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Kirill Erokhin
    сегодня в 10:09
    Ну да Глейзеры сама порядочность, верно? Когда Глейзер старший придумал продавать разную продукцию с гербом Ман Юнайтед, зарабатывая, на этом миллионы, некоторые фанаты Юнайтед с этим не согласились, и создали свою клуб ФК Юнайтед, так что не надо про порядочность, у Глейзера ее никогда не было.
      Cympak-05
      Cympak-05 ответил Ruslan3132
      сегодня в 03:59, ред.
      тем что бюджет не резиновый, а за счет этого НЕ ПОЛУЧИЛИ бы эту помощь работники каких либо мелких фирм, контор и т.д. Ливерпуль может справится с этим своими силами, многие мелкие предприниматели - нет.
      Там одна из лучших экономик ( кажется 3 или 4 в мира ). Четверть страны (цифры конечно от себя) сидят и не работают получая пособие ( не маленькие ) так что думаю Таких прочих рабочих страна потянет спокойно. ( да и если бы не могли , сомневаюсь, что вели бы эту программу )
      Dudikoff
      Dudikoff
      сегодня в 03:21
      Показали, что футбольный клуб это не только руководство. Молодцы болелы
      Djon_V
      Djon_V
      сегодня в 02:10
      Наверное отказались после того как прочитали статью на соккере))) а если без шуток то я рад что мозг у людей, подумывавших над участием в этой программе, не совсем отрафировался
      Ruslan3132
      Ruslan3132 ответил Cympak-05
      вчера в 23:39
      Объясните. Что плохого если бы сотрудники Ливерпуля подучили бы деньги от государства. ( я как понимаю помощь бы получили бы простые работники, а не футболисты и тренера и крупные менеджеры )
      тем что бюджет не резиновый, а за счет этого НЕ ПОЛУЧИЛИ бы эту помощь работники каких либо мелких фирм, контор и т.д. Ливерпуль может справится с этим своими силами, многие мелкие предприниматели - нет.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил lobsterdam
      вчера в 23:24
      Пристыдили свои же фанаты, вот и отказались! Достоинство и порядочность здесь ни при чем!
      Ну да Глейзеры сама порядочность, верно? Когда Глейзер старший придумал продавать разную продукцию с гербом Ман Юнайтед, зарабатывая, на этом миллионы, некоторые фанаты Юнайтед с этим не согласились, и создали свою клуб ФК Юнайтед, так что не надо про порядочность, у Глейзера ее никогда не было.
      Cympak-05
      Cympak-05
      вчера в 23:04
      Объясните. Что плохого если бы сотрудники Ливерпуля подучили бы деньги от государства. ( я как понимаю помощь бы получили бы простые работники, а не футболисты и тренера и крупные менеджеры )
      Рома Олейник
      Рома Олейник
      вчера в 22:50
      А соккер ру предсказывал такой вариант событий. Молодцы.
      ЮHBА
      ЮHBА ответил lobsterdam
      вчера в 22:49
      Пристыдили свои же фанаты, вот и отказались! Достоинство и порядочность здесь ни при чем!
      Последнее предложение в твоем комменте про хейтерков, изводящихся на каждой ветке красных. Это решение было не болельщиков, не игроков, не Клоппа, а людей, отвечающих за финансы, но им объяснили, что подобное не вписывается в философию клуба, так что нападки на клуб смешны.
      ЮHBА
      ЮHBА
      вчера в 22:46
      Молодцы, что все-таки передумали- негоже клубу с таким бюджетом притеснять нуждающихся людей.
      zsb1961
      zsb1961
      вчера в 22:17
      Им виднее ...
      ДСА
      ДСА
      вчера в 21:56
      Так и должно было быть изначально
      lobsterdam
      lobsterdam
      вчера в 21:52
      Пристыдили свои же фанаты, вот и отказались! Достоинство и порядочность здесь ни при чем!
      beefs
      beefs
      вчера в 21:48
      Круто...
      VIPded
      VIPded
      вчера в 21:44
      Обломались планы...)))
      Comdiv
      Comdiv
      вчера в 21:35
      Достойно.
      SSPZ
      SSPZ
      вчера в 21:34, ред.
      бывает и так
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