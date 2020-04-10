«Реал» намерен продать Милитао

Защитник «Реала» Эдер Милитао, вероятнее всего, покинет клуб предстоящим летом. 22-летний бразилец не впечатлил своей игрой главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось, что Милитао входит в сферу интересов «Тоттенхэма».
Защитник «Реала» Эдер Милитао, вероятнее всего, покинет клуб предстоящим летом. 22-летний бразилец не впечатлил своей игрой главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.
Ранее сообщалось, что Милитао входит в сферу интересов «Тоттенхэма».
И мне пох что ты имеешь ввиду!"
И мне пох что ты имеешь ввиду!"