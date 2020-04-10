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«Реал» намерен продать Милитао

вчера, 21:29

Защитник «Реала» Эдер Милитао, вероятнее всего, покинет клуб предстоящим летом. 22-летний бразилец не впечатлил своей игрой главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

Ранее сообщалось, что Милитао входит в сферу интересов «Тоттенхэма».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответил Альфамен
вчера в 23:12, ред.
Повторю..."гениальный вопрос"....)Так думаю понятнее
    Альфамен
    Альфамен ответил STVA 1
    вчера в 22:47
    Да ты что! Спасибо)))
      STVA 1
      STVA 1 ответил Альфамен
      вчера в 22:46
      Гениальный вопрос....
      Да ты что! Спасибо)))
      Альфамен
      Альфамен ответил STVA 1
      вчера в 22:45
      Зачем брать , чтоб потом продавать))0
      Гениальный вопрос....
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил Q-J-G
      вчера в 22:07
      Спекульнуть решили. Купили подешевле, продали подороже)
      это порту купил дешевле продал дороже, вряд ли реал сможет получить более 45млн за него
      VAN ARM
      VAN ARM
      вчера в 21:47
      думаю ему дадут ещё шанс))
      STVA 1
      STVA 1 ответил Q-J-G
      вчера в 21:40
      Спекульнуть решили. Купили подешевле, продали подороже)
      Если это так , то ещё можно понять)
      Q-J-G
      Q-J-G ответил STVA 1
      вчера в 21:34
      Зачем брать , чтоб потом продавать))0
      Спекульнуть решили. Купили подешевле, продали подороже)
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 21:31
      Зачем брать , чтоб потом продавать))0
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