Агент: «Вероятность перехода Лаутаро в „Барселону“ велика»

Серхио Сарате, один из агентов нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, высказался относительно будущего своего клиента.
— Какова вероятность того, что Мартинес перейдёт в «Барселону»?
— Вероятность велика.
— А в «Реал»?
— Здесь решает сам футболист. Учитывая присутствие [в «Барселоне»] Лионеля Месси, думаю, шансов на переход к лучшему из всех немного больше.
— Что ответите на слова руководства «Интера»?
— Они могут думать что угодно, но такие вещи решает рынок. Когда европейские гранды хотят подписать игрока, они делают всё возможное.
По слухам, футболисты «Интера» так же ожидают, что Мартинес продолжит свою карьеру в «Барселоне».