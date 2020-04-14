Агент: «Вероятность перехода Лаутаро в „Барселону“ велика»

Серхио Сарате, один из агентов нападающего «Интера» , высказался относительно будущего своего клиента.

— Какова вероятность того, что Мартинес перейдёт в «Барселону»?

— Вероятность велика.

— А в «Реал»?

— Здесь решает сам футболист. Учитывая присутствие [в «Барселоне»] Лионеля Месси, думаю, шансов на переход к лучшему из всех немного больше.

— Что ответите на слова руководства «Интера»?

— Они могут думать что угодно, но такие вещи решает рынок. Когда европейские гранды хотят подписать игрока, они делают всё возможное.