Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров показал, как нужно тренироваться в домашних условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Ранее Артем Ребров показал упражнения, которые можно делать дома на карантине.
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров показал, как нужно тренироваться в домашних условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Ранее Артем Ребров показал упражнения, которые можно делать дома на карантине.
8) Экспорт материала в соц. сеть: 50 очков. Начисление через час после экспорта (не чаще чем три раза в день и не более раза в день в одну соц. сеть — vk, twitter, facebook, ok). Репост запрещено удалять до конца месяца, иначе начисление может быть аннулировано. Также могут быть аннулированы начисления за экспорт в "фейковые" аккаунты.
8) Экспорт материала в соц. сеть: 50 очков. Начисление через час после экспорта (не чаще чем три раза в день и не более раза в день в одну соц. сеть — vk, twitter, facebook, ok). Репост запрещено удалять до конца месяца, иначе начисление может быть аннулировано. Также могут быть аннулированы начисления за экспорт в "фейковые" аккаунты.
Тяжелее рюмки лень поднимать.
Тяжелее рюмки лень поднимать.