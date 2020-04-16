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Умяров показал, как нужно тренироваться в домашних условиях

сегодня, 13:45

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров показал, как нужно тренироваться в домашних условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса. 

Ранее Артем Ребров показал упражнения, которые можно делать дома на карантине.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 15:07
Для Наиля эта пауза очень кстати - есть время восстановиться от травмы и залечить все болячки. Ну а дальше, если сезон возобновят, набирать вместе со всеми физические кондиции.
Аpбитр
Аpбитр ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 13:54
Добрый день.

8) Экспорт материала в соц. сеть: 50 очков. Начисление через час после экспорта (не чаще чем три раза в день и не более раза в день в одну соц. сеть — vk, twitter, facebook, ok). Репост запрещено удалять до конца месяца, иначе начисление может быть аннулировано. Также могут быть аннулированы начисления за экспорт в "фейковые" аккаунты.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:54
Какие тренировки?
Тяжелее рюмки лень поднимать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:50
это чтобы о нём не забыли)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:49
Сейчас модно стало показывать
shlomo
shlomo ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 13:49
Доброго времени суток!...для каких соц. сетей остался репост?
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