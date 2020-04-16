Умяров показал, как нужно тренироваться в домашних условиях

«Домашка». Наиль Умяров



Игроки «Спартака» продолжают делиться советами, как держать себя в тонусе в режиме самоизоляции. Иногда им в этом помогают маленькие племянники!



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