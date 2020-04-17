Гарсия: «Смолов совершил ошибку, улетев в Россию»

Наставник «Сельты» заявил, что игрокам команды и не нужно было покидать Испанию во время пандемии коронавируса.

Они совершили плохой поступок, ведь требование оставаться в Испании было очень четким. Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Да, он информировал о своих перемещениях, но Федор должен был оставаться здесь. Остальные легионеры тоже покинули бы Испанию, если бы у них было на это разрешение.

Им было одиноко? Мне тоже одиноко, но я профессионал, я тренер «Сельты», у меня был приказ оставаться дома, и вот я здесь. У меня есть родственники в Мадриде и Барселоне, которых я хотел бы посетить, но не могу этого сделать.