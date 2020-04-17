Гарсия: «Смолов совершил ошибку, улетев в Россию»

Наставник «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что игрокам команды Федору Смолову и Пионе Систо не нужно было покидать Испанию во время пандемии коронавируса.
Они совершили плохой поступок, ведь требование оставаться в Испании было очень четким. Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Да, он информировал о своих перемещениях, но Федор должен был оставаться здесь. Остальные легионеры тоже покинули бы Испанию, если бы у них было на это разрешение.
Им было одиноко? Мне тоже одиноко, но я профессионал, я тренер «Сельты», у меня был приказ оставаться дома, и вот я здесь. У меня есть родственники в Мадриде и Барселоне, которых я хотел бы посетить, но не могу этого сделать.
Недавно сообщалось, что Смолов за две недели карантина наиграл в Counter-Strike 125 часов. Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Локомотиву», а за испанский клуб он выступает на правах аренды.
Администрация привлекла актив для выполнения плана по ходу)
Администрация привлекла актив для выполнения плана по ходу)
Дисциплина..правила...это всё понятно...но не тупо ли ???
У меня дома то от трёх недель крыша съезжает...))))
А что с ним было бы за 3 месяца...в маленькой квартирке в Виго...в полном одиночестве...и сутками в Counter-Strike....?????
Дисциплина..правила...это всё понятно...но не тупо ли ???
У меня дома то от трёх недель крыша съезжает...))))
А что с ним было бы за 3 месяца...в маленькой квартирке в Виго...в полном одиночестве...и сутками в Counter-Strike....?????
Кер определишься. Ты хто Смолов?!).
Кер определишься. Ты хто Смолов?!).
( Л. Филатов)
( Л. Филатов)