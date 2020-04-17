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Гарсия: «Смолов совершил ошибку, улетев в Россию»

сегодня, 18:33

Наставник «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что игрокам команды Федору Смолову и Пионе Систо не нужно было покидать Испанию во время пандемии коронавируса.

Они совершили плохой поступок, ведь требование оставаться в Испании было очень четким. Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Да, он информировал о своих перемещениях, но Федор должен был оставаться здесь. Остальные легионеры тоже покинули бы Испанию, если бы у них было на это разрешение.

Им было одиноко? Мне тоже одиноко, но я профессионал, я тренер «Сельты», у меня был приказ оставаться дома, и вот я здесь. У меня есть родственники в Мадриде и Барселоне, которых я хотел бы посетить, но не могу этого сделать.

Недавно сообщалось, что Смолов за две недели карантина наиграл в Counter-Strike 125 часов. Напомним, что контракт футболиста принадлежит «Локомотиву», а за испанский клуб он выступает на правах аренды.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:26
Привет уважаемые. Федя такой родился. Зачем ему Виго.Когда дома ждёт бриллиантовая невеста
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:15
Куда ни плюнь,под абсолютно каждой неказистой новостью теперь соревнования одних и тех же ботоводов.
Администрация привлекла актив для выполнения плана по ходу)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:40
Не понимаю....если Федор здоров...зачем ему сидеть 3 месяца в Испании...резаться сутками в Counter-Strike....???
Дисциплина..правила...это всё понятно...но не тупо ли ???
У меня дома то от трёх недель крыша съезжает...))))
А что с ним было бы за 3 месяца...в маленькой квартирке в Виго...в полном одиночестве...и сутками в Counter-Strike....?????
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:36
Теперь ему место в пердиве.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 19:22
То Федор, то Федя. Сам уже не знаю, как назвать его. Дал миллион больничке-Федор. Сквозанул из Испании-Федя. Играет 125 часов в стрелялки-Федя. Раскрыл розу-Федор.. Вот и сейчас опять, Федя.
Кер определишься. Ты хто Смолов?!).
Red blu
Red blu
сегодня в 19:19
Значит Смолов не дорожил испанским вояжем.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 19:17
Удивляюсь, как Федю взяли в Сельту. Он уже давно сбитый лётчик. Гыгыгы
Izmar
Izmar
сегодня в 19:16
Погонят, а сколько на пиар потратились.
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 19:06
Может ошибкой был запрет на отьезд...кто знает?)...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:06
Ошибка - это второе имя Смолова.
Karabal
Karabal
сегодня в 19:05
Зато у него есть внучка ельцина.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:05
Федя взрослый парень...сам решил...сам ответит...это его дело...
particular
particular
сегодня в 19:04
У Феди, вообще, по жизни и в футболе, ошибок и косяков больше, чем полезного и достойного...
Comdiv
Comdiv
сегодня в 18:59
Похоже, испанское турне Феди закончилось.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 18:56
Не понимаю его. Неужели в Испании нет доступа к КС ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:54
Чисто по нашему... Свалил и все... 😁
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:44
Федор сделал выбор.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:44
Короткой оказалось испанская карьера Феди. Закончилась наплевательством и глупостью, как обычно)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:42
Был Федот ни красавец, ни урод, ни румян, ни бледен, ни богат, ни беден, ни в парше, ни в парче, а так, вообче.
( Л. Филатов)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:40
нет разницы))там ему всё равно не светило))))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:39
Федя, одно слово...
beefs
beefs
сегодня в 18:34
Он не умный парень
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