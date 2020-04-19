Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо организовали вечеринку с алкоголем во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, курил кальян, а также вдыхал газ неизвестного происхождения из воздушного шарика.
Во время вечеринки форвард вел прямой эфир в инстаграме, но позже запись была удалена.
Напомним, что в Англии похожими действиями отличился защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.
Это вам не ваши спартаковские штучки банные, про которые Сергеич ниже уже обмолвился гы гы гы ))))
Это вам не ваши спартаковские штучки банные, про которые Сергеич ниже уже обмолвился гы гы гы ))))