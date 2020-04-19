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Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо организовали вечеринку с алкоголем

19 апреля 2020, 00:32

Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо организовали вечеринку с алкоголем во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, курил кальян, а также вдыхал газ неизвестного происхождения из воздушного шарика.

Во время вечеринки форвард вел прямой эфир в инстаграме, но позже запись была удалена.

Напомним, что в Англии похожими действиями отличился защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
19 апреля в 21:52
Красавчики обрусели пацаны ,после карантина можно паспорт выдавать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Zeychba (раскрыть)
19 апреля в 13:50
Если можно назвать это головой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 13:47
Закормил Гал комбикормом бычков)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Faustello (раскрыть)
19 апреля в 13:46
Обрусели))
Faustello
Faustello ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
19 апреля в 13:40
Ну хрю же))
ziborock
ziborock ответ Faustello (раскрыть)
19 апреля в 13:22
Отмазки приветствуются!)
ziborock
ziborock ответ Литейный 4 (раскрыть)
19 апреля в 13:21
У Грозовского стоит на весь Питерский Зенит!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Faustello (раскрыть)
19 апреля в 13:14
Надеюсь Галицкий осеминит их обеих, ну, или по одному бубенчику прочь. Не кер водяру с тазу хлебать).
Faustello
Faustello ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
19 апреля в 13:08
Ай ай яй, ну никак спартаковский дух не вывести)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Faustello (раскрыть)
19 апреля в 12:51
О бычках токо так!))
Climent
Climent
19 апреля в 11:29
Токсикомания процветает, вдыхают газ из шарика, это уже не спортсмены. Веселящий газ разрушает нервную систему.
Faustello
Faustello ответ ziborock (раскрыть)
19 апреля в 11:14
Парни не таясь расслабились немного, обрусели, со всей страной карантинят по нашему.
Это вам не ваши спартаковские штучки банные, про которые Сергеич ниже уже обмолвился гы гы гы ))))
Faustello
Faustello ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
19 апреля в 11:10, ред.
Спартачи тока об одном все время думают ?))))
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 10:43
Этому они быстро научились - вот также бы играли !!!
Slepowron
Slepowron
19 апреля в 10:17
Я себе через день такую же вечеринку устраиваю
galem72
galem72
19 апреля в 10:10
Где-то в Питере какоха жадно облизнулся...
Zeychba
Zeychba
19 апреля в 09:24
Ну тупые. Ладно забухали, но как мозгов хватило трансляцию в инсте вести. Головой вообще не думают.
Литейный 4
Литейный 4 ответ ziborock (раскрыть)
19 апреля в 09:19
У свиней бромонтан куда забористей. гыгыгы
Брулин
Брулин
19 апреля в 08:56
Когда отпуск в радость -бухло в сладость)
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля в 08:56
Мда, и это в такое непростое время... Не удивлюсь, если последуют жесткие санкции от Мусаева и тем более Галицкого!
andre_can
andre_can
19 апреля в 08:50
думаю, что карьера в Краснодаре завершилась :)
112910415
112910415
19 апреля в 07:11
награда найдёт героев
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 06:43
Галицкий научит их уму-разуму.
Шишанутый
Шишанутый
19 апреля в 06:42
Че бы и не покуражится раз тренеровок нет) Пусть парни отдыхают, главное что дома)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 апреля в 06:38
Видимо без телок были..Они там случайно друг-друга не?)
VIPded
VIPded
19 апреля в 05:57
Дб
Василий 50
Василий 50
19 апреля в 05:19
Тупое дурачье...
shlomo
shlomo
19 апреля в 04:51
О как...попали, так попали...р
mihaluch
mihaluch
19 апреля в 04:35
Ну вот и устроен ещё один пир во время чумы.
gentlewolf
gentlewolf
19 апреля в 04:19, ред.
Это не залет. С учетом глупости попадоса - это самозалет!
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