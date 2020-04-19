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19 апреля 2020, 00:32

Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайо организовали вечеринку с алкоголем во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. По ходу вечеринки Вандерсон употреблял алкоголь, курил кальян, а также вдыхал газ неизвестного происхождения из воздушного шарика.

Во время вечеринки форвард вел прямой эфир в инстаграме, но позже запись была удалена.

Напомним, что в Англии похожими действиями отличился защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер.