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Ракитич: «„Барселону“ должны признать чемпионом»

20 апреля 2020, 11:00

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о возможном досрочном завершении Ла Лиги из-за пандемии коронавируса:

Мы все хотим возобновить чемпионат и победить в Примере на поле. Однако понимаю, что если не сможем возобновить чемпионат, то сезон придется завершать досрочно. Нас должны тогда будут признать чемпионами, потому что мы лидируем.

В идеале необходимо доиграть чемпионат до конца. Но необходим продуманный план, чтобы принять во внимание и следующий сезон.

Ранее стало известно, что Ракитич будет выставлен на трансфер

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ BarSlona (раскрыть)
20 апреля в 23:54
Ну так если ты любишь чупа-чупсы то ты и со..и,я то тут причём?
Я рад что мои слова так подпалили тебе низ спины,ведь ты знаешь что я прав,пойми ты я не против пусть Барсе отдадут эту Ла Лигу но это будет не заслуженно и ты это знаешь !
BarSlona
BarSlona ответ eleven LC (раскрыть)
20 апреля в 22:27
Купи чупачупс и используй его по назначению ...Чемпионство дается по очкам , а вы мароканские полуприводные прочищалы вечно пытаетесь придумать фигню какуюто
eleven LC
eleven LC
20 апреля в 19:36
Да пусть признают Барселону чемпионом но это будет самое незаслуженное чемпионство в истории,Барса не обыграла Реал и даже 1 гол не смогла забить Реалу
При том что Реал обыграл всех своих главных конкурентов пропустив 1 гол от Атлетико,Севильи, Барселоны
Z. Kramer
Z. Kramer ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
20 апреля в 18:47
Это РПЛ то ведущий чемпионат? Не смеши народ
Wolf77785
Wolf77785
20 апреля в 18:37
Полностью согласен, больше конкурентов нет!
рус фан
рус фан
20 апреля в 18:29, ред.
Если чемпионат не начнется скажем с 1 июня, то возможно провести решающее классико будет лучшей идеей для Испании, если каталонские получат это чемпионство без доигровки то их будут многие потом долго тролить по этому поводу.
oFANATo
oFANATo ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
20 апреля в 18:25
зенит в твоём списке лишний. На кону ещё 24 очка и 8 туров.
Хотя питерский Дюков и сейчас уже может в РПЛ объявить кабинетного чемпиона.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
20 апреля в 17:51
а как оперились некоторые фанатики черкизона когда их балет не был опозорен барселоной за последние уже не помню сколько лет так они тут пишут про личные встречи))) немощная барселона с позорной игрой в этом году все равно находиться на первом месте так что халву пора отправлять в пердив
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
20 апреля в 17:46
реалке нужно соглашаться на второе место если чемп доиграют то эти балерины скатятся на третье хотя им не привыкать они вечно где то пыль заглатывают
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
20 апреля в 16:55
Пока что в ведущих чемпионатах Европы чемпионами можно признать лишь Ливерпуль, Зенит, ПСЖ и Шахтёр.
В остальных чемпионатах из ТОП-10 отрыв первого от второго места 0-2 очка.
Санчо Панса
Санчо Панса
20 апреля в 16:27
Да там преимущество над мадридским Реалом чисто символическое! Как же будет досадно, если барсуков в итоге коронуют....
Cympak-05
Cympak-05 ответ NOVA (раскрыть)
20 апреля в 16:03
Порвал. Это случайного года с рекошета. ( да да где то справедливо за первый матч в чемпионате удача вернула должок. ) но этот матч был из тех который мог даже закончиться разгромом в любую сторону.
NOVA
NOVA ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 апреля в 15:41
надо тогда!!! я согласен еще разок посмотреть на поражение барсуков!!!
NOVA
NOVA
20 апреля в 15:39
не слушайте 56а!! Реал вас порвал, а барса должна быть чемпионом?? бред сабачий!!
Binger
Binger
20 апреля в 15:25
Нужно доиграть чемпионат.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
20 апреля в 15:04
Я написал,что хоть два очка впереди Барск,надо одну личную встречу назначит и кто победит тот чемпион.Я про Ливер тоже написал или ты не внимательно читал.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 апреля в 14:51
Ливерпуль обгоняет Сити на 100500 очков, барса выше Реала только благодаря Бетису. И требовать для них чемпионство для Настоящего болельщика барсы было бы стыдно. Барса не заслужила чемпионство. Никак. Но вы и такому будете рады оказывается ) Чемпионат надо или Доиграть или Аннулировать. Все остальное - лажа.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
20 апреля в 14:19
За 1 очком отрыва, ага, 66 тебе.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
20 апреля в 14:01
Если получится надо грамотно доиграть чемпионаты ну а если нет то онулировать и начать новый в августе.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 13:55
Кто же на это согласится
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
20 апреля в 13:43
Если Ливерпуль допустим проиграл М Сити два раза в этом сезоне но на первом месте,всё равно чемпион АПЛ М СИТИ? Чемпионство дается по очкам а не по личным встречам,жаль,что ты этого не знал.
Надеюсь будешь знать,не забудь это правило!
Если Уфа победил Зенит и сыграл вничью-Уфа чемпион России,ты молодец.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
20 апреля в 13:07
Сейчас только Ливерпуль и ПСЖ можно признать чемпионами
BIANCONERI27
BIANCONERI27
20 апреля в 12:45
Отрыв не большой как и у нас от Лацио,максимум надо признать ливер чемпионом,как бы мне не нравился этот клуб.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
20 апреля в 12:30
Так Реал набрал 4 очка в матчах против барсы. О каком доп матче можно говорить?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
20 апреля в 12:03
Совершенно не согласен,2 очка это ноль,но Ливер,ПСЖ чемпионы и так.
Хотя бы одну игру тогда должны сыграть с главным соперником,кот отстает на 2 очка-с Реалом,кто победит тот чемпион,это справедливо и захватывающе.
Cympak-05
Cympak-05
20 апреля в 11:47
Речь не только о Ла лиги. Если уже не возобновят. То должны будут распределить по текущему положению официально . Если этого не сделать то клубы вне 4 будут иметь полное право на обжалование решения о распределении. Но абсолютно верно будет одно решение на все чемпионаты и ответственность за отмену и признание чемпионств должен брать на себя УЕФА. , если конечно решать не возобновлять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 11:44
Никто ничего не должен. Только доигрывать. Если только Ливер за его отрыв...
Брулин
Брулин
20 апреля в 11:38
Читайте новости полностью. Соккер вырвал фразу из контекста. Ракитич хочет доиграть сезон, но если это не получится - то чемпионом должны признать Барсу
Jin-Ho
Jin-Ho
20 апреля в 11:20
разница в очках между Барселоной и Реалом несущественная-(2 очка), как в Англии, нет повода признавать Барселону чемпионом
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 11:17
с какого перепугу?))) а ну да там ведь месси-чемп))))
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