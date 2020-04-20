Ракитич: «„Барселону“ должны признать чемпионом»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о возможном досрочном завершении Ла Лиги из-за пандемии коронавируса:
Мы все хотим возобновить чемпионат и победить в Примере на поле. Однако понимаю, что если не сможем возобновить чемпионат, то сезон придется завершать досрочно. Нас должны тогда будут признать чемпионами, потому что мы лидируем.
В идеале необходимо доиграть чемпионат до конца. Но необходим продуманный план, чтобы принять во внимание и следующий сезон.
Ранее стало известно, что Ракитич будет выставлен на трансфер.
Я рад что мои слова так подпалили тебе низ спины,ведь ты знаешь что я прав,пойми ты я не против пусть Барсе отдадут эту Ла Лигу но это будет не заслуженно и ты это знаешь !
Я рад что мои слова так подпалили тебе низ спины,ведь ты знаешь что я прав,пойми ты я не против пусть Барсе отдадут эту Ла Лигу но это будет не заслуженно и ты это знаешь !
При том что Реал обыграл всех своих главных конкурентов пропустив 1 гол от Атлетико,Севильи, Барселоны
При том что Реал обыграл всех своих главных конкурентов пропустив 1 гол от Атлетико,Севильи, Барселоны
Хотя питерский Дюков и сейчас уже может в РПЛ объявить кабинетного чемпиона.
Хотя питерский Дюков и сейчас уже может в РПЛ объявить кабинетного чемпиона.
В остальных чемпионатах из ТОП-10 отрыв первого от второго места 0-2 очка.
В остальных чемпионатах из ТОП-10 отрыв первого от второго места 0-2 очка.
Надеюсь будешь знать,не забудь это правило!
Если Уфа победил Зенит и сыграл вничью-Уфа чемпион России,ты молодец.
Надеюсь будешь знать,не забудь это правило!
Если Уфа победил Зенит и сыграл вничью-Уфа чемпион России,ты молодец.
Хотя бы одну игру тогда должны сыграть с главным соперником,кот отстает на 2 очка-с Реалом,кто победит тот чемпион,это справедливо и захватывающе.
Хотя бы одну игру тогда должны сыграть с главным соперником,кот отстает на 2 очка-с Реалом,кто победит тот чемпион,это справедливо и захватывающе.