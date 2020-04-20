Альшевский: «Чемпионат Беларуси намного эффективней российского»

Главный тренер БАТЭ в эфире телеканала «Беларусь 5» отреагировал на критику чемпионата Беларуси среди российских специалистов:

Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее.

То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые не интересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре. Имею в виду их чемпионат. А если нас, то, если вспоминая матч, например, «Шахтер» – «Слуцк», то он очень хороший с точки зрения зрительского интереса. Мне кажется, что наш матч с «Торпедо» – то же самое. Постоянно в туре есть игры, которые интересны. И если они так говорят, то пускай это будут их проблемы.