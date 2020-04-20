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Альшевский: «Чемпионат Беларуси намного эффективней российского»

20 апреля 2020, 09:50

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский в эфире телеканала «Беларусь 5» отреагировал на критику чемпионата Беларуси среди российских специалистов:

Если сопоставлять, наверное, уровень вложений и итог, то между нами просто пропасть. Мы работаем гораздо эффективнее. 

То, что не всегда наши игры получаются зрелищными… Знаете, я регулярно смотрю чемпионат России и там есть очень хорошие матчи. Там есть реально хорошие команды. А есть и те, которые не интересно смотреть. Особенно в начале их чемпионата. От игры к игре. Имею в виду их чемпионат. А если нас, то, если вспоминая матч, например, «Шахтер» – «Слуцк», то он очень хороший с точки зрения зрительского интереса. Мне кажется, что наш матч с «Торпедо» – то же самое. Постоянно в туре есть игры, которые интересны. И если они так говорят, то пускай это будут их проблемы.

В последнем матче БАТЭ сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗом».

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Все комментарии
112910415
112910415
20 апреля в 17:32
очень непростая тема. конечно, они эффективнее ... с одной стороны
а с другой ... "Запорожец" в отличном состоянии всё же не так привлекателен, как немытый "Лексус"
Санчо Панса
Санчо Панса
20 апреля в 16:24
Ага, мы видим! Просто больше и нечего смотря, кроме как чемпионат Беларуси.....
порт
порт
20 апреля в 15:46
Ну прям не оторваться.
Climent
Climent
20 апреля в 14:28
В Белоруссии такой уровень, какой и должен быть в маленькой стране, почему он в России почти такой же.
cska1948
cska1948
20 апреля в 13:10
В Белоруссии, как и в России в высшей лиге 16 команд. Но населения там в 15, 5 раза меньше, чем в России. Если в России увеличить число команд в ПЛ в 15,5 то получим: 16 х 15,5 = 248 команд. А теперь представьте себе уровень этих 248 команд, а потом критикуйте уровень белорусского футбола!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ shlomo (раскрыть)
20 апреля в 13:06
Скорее не догнул.
minai
minai
20 апреля в 12:11
Всё верно. Хотел бы я посмотреть на Локомотив или тот же Зенит при финансировании как какая-нибудь Ислочь Это было бы шоу "Попади пинком по мячу".
Брулин
Брулин
20 апреля в 11:36
вот же российские СМИ срач на ровном месте устроили, как обычно, сами обо76и чемпионат чужой страны, стравили народ, а теперь смакуют это дело. удивительно, что в Белоруссии это обсуждают, мало ли кто там что ляпнул, не надо обращать внимание
Climent
Climent
20 апреля в 11:04, ред.
Зрителей столько же, как и на цска, а платить нужно в сто раз меньше.
За адекватность
За адекватность
20 апреля в 10:31
Ясно только одно. Одни специалисты и эксперты критикуют, частенько подбирая не совсем корректные выражения, другие естественно обижаются и отвечают. Но такова данность. Вы одни играете в Европе, Вы на передовой. Закончится коронавирус, возобновятся чемпионаты, и про чемпионат Беларуси забудут, а пока есть возможность ловите хайп. Повторюсь, у них чемпионат такой, какой есть. Его смотреть никто не заставляет. И ладно бы условно немцы или испанцы критиковали, а так получается из разряда "в своем глазу бревна не замечаем". А правда всегда посередине. Как всегда личное субъективное мнение.
zsb1961
zsb1961
20 апреля в 10:30
Насмешил!
Kresi frok
Kresi frok ответ beefs (раскрыть)
20 апреля в 10:13
Ну да, они не госпромовские ахаха)))
Kresi frok
Kresi frok
20 апреля в 10:13
    VIPded
    VIPded
    20 апреля в 10:12
    Получи от Грыгорыча медаль...)))
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 апреля в 10:03
    доля правды в его словах есть))
    cska vperiod
    cska vperiod
    20 апреля в 10:00
    Это уже чересчур.
    beefs
    beefs
    20 апреля в 09:57
    что понравилось в беларуском футболе так это судьи
    shlomo
    shlomo
    20 апреля в 09:53
    Ну это он перегнул палку
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