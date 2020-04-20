Экс-директор «Милана»: «Зависть богов — причина проигрыша „Ливерпулю“ в ЛЧ»

Бывший директор «Милана» Сильвано Рамаччони поделился мнением о поражении «россонери» в финале ЛЧ 2005 года «Ливерпулю»:

Единственная причина нашего поражения — зависть богов. Мы провели великолепный первый тайм и ничего не предвещало того, что случится за 6 минут второго тайма. До сих пор помню сэйв Дудека после удара Шевченко в концовке дополнительного времени.

Я не мог заснуть после игры. Мне понадобились успокоительные. Я не мог поверить, что такое произошло с нами.