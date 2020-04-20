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Экс-директор «Милана»: «Зависть богов — причина проигрыша „Ливерпулю“ в ЛЧ»

20 апреля 2020, 09:17

Бывший директор «Милана» Сильвано Рамаччони поделился мнением о поражении «россонери» в финале ЛЧ 2005 года «Ливерпулю»:

Единственная причина нашего поражения — зависть богов. Мы провели великолепный первый тайм и ничего не предвещало того, что случится за 6 минут второго тайма. До сих пор помню сэйв Дудека после удара Шевченко в концовке дополнительного времени.

Я не мог заснуть после игры. Мне понадобились успокоительные. Я не мог поверить, что такое произошло с нами.

Ранее об этом проигрыше говорил бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани

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Все комментарии
Karabal
Karabal
20 апреля в 14:26
Правду сказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 11:49
А своих ошибок в этом матче не замечают
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 10:35
Зато есть, что вспомнить.
nikoladolgov
nikoladolgov
20 апреля в 10:15
Ясеньпень - во всем виноваты хохлы !
ДСА
ДСА
20 апреля в 09:41
Уже давно всё это травой проросло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 09:32, ред.
Зачем нужны эти воспоминания ЭКСа?
Zenit_84
Zenit_84
20 апреля в 09:32
Играть надо!
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 09:19
я то думал причины в другом))
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 09:17
чушь городит настоящую
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