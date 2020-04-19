Экс-пресс-атташе «Анжи» рассказал, как Асильдаров сломал челюсть Сапогову

Бывший пресс-атташе «Анжи» Александр Удальцов рассказал о конфликте между нападающими и в 2014 году.

У них давняя история с пенальти была — еще со времен «Волги». Должен был бить Асильдаров, а Сапогов взял мяч и ударил. Они из-за этого не ладили.

Два дня на сборах сталкивались, сначала в гостинице потолкались, но там все рядом были, их растащили. А на следующий день в раздевалке подрались. Все серьезно было. Сапогову челюсть сломали, отвезли его в больницу в Турции, мы к нему командой потом ездили.