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Экс-пресс-атташе «Анжи» рассказал, как Асильдаров сломал челюсть Сапогову

19 апреля 2020, 08:21

Бывший пресс-атташе «Анжи» Александр Удальцов рассказал о конфликте между нападающими Алексеем Сапоговым и Шамилем Асильдаровым в 2014 году.

У них давняя история с пенальти была — еще со времен «Волги». Должен был бить Асильдаров, а Сапогов взял мяч и ударил. Они из-за этого не ладили.

Два дня на сборах сталкивались, сначала в гостинице потолкались, но там все рядом были, их растащили. А на следующий день в раздевалке подрались. Все серьезно было. Сапогову челюсть сломали, отвезли его в больницу в Турции, мы к нему командой потом ездили.

На данный момент Асильдаров работает вице-президентом «Анжи», Сапогов завершил карьеру.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
19 апреля в 11:16
Тим билдинг провели)))
zsb1961
zsb1961
19 апреля в 09:06
"Хорошие" мальчики!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
19 апреля в 09:02, ред.
Как если бы Кавани отвёл душу с Неймаром.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 08:59
Все в прошлом в этой новости.
Один экс, другой завязал, команда в любителях. Для чего эта новость?
112910415
112910415
19 апреля в 08:57
суровая мужская дружба
STVA 1
STVA 1
19 апреля в 08:55
Бывает)))
beefs
beefs
19 апреля в 08:40
разборка по-кавказки
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 08:33
    ДАША Д
    ДАША Д
    19 апреля в 08:23
    И ничего за это хулигану не было
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