«Челси» вступил в переговоры с «Барселоной» по Коутиньо

«Челси» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу Филиппе Коутиньо. Лондонский клуб обсуждает с каталонцами трансферную стоимость игрока.
Напомним, что Коутиньо на данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды.
«Челси» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу Филиппе Коутиньо. Лондонский клуб обсуждает с каталонцами трансферную стоимость игрока.
Напомним, что Коутиньо на данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды.
Всячески хотят помочь Барселоне, давайте ещё дадим гному золотые бутсы и мяч и заочно кубок ЛЧ.
ЖалобаОтветить
Ты думаешь не сделают?
Так и сделают.
Ибо Барса - это Команда номер 1 в мире футбола на данный момент.
Ты конечно можешь быть другого мнения, но кто же у тебя его спросит???)
Как говорится : "Собака лает, караван идёт"
Всячески хотят помочь Барселоне, давайте ещё дадим гному золотые бутсы и мяч и заочно кубок ЛЧ.
ЖалобаОтветить
Ты думаешь не сделают?
Так и сделают.
Ибо Барса - это Команда номер 1 в мире футбола на данный момент.
Ты конечно можешь быть другого мнения, но кто же у тебя его спросит???)
Как говорится : "Собака лает, караван идёт"