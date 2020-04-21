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«Челси» вступил в переговоры с «Барселоной» по Коутиньо

21 апреля 2020, 20:20

«Челси» начал переговоры с «Барселоной» по трансферу Филиппе Коутиньо. Лондонский клуб обсуждает с каталонцами трансферную стоимость игрока.

Напомним, что Коутиньо на данный момент выступает за «Баварию» на правах аренды.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
21 апреля в 23:49
А как можно судить по игре?Тут кому,что нравиться.А результат,он и есть результат.Вот например,Реал за последние 5 сезонов выиграл три ЛЧ подряд. Мне вот например не нравится игра Барсы,катание мяча ради катания мяча.
azkan
azkan
21 апреля в 23:38
Хороший вариант. Но слышал арендовать хотели вроде.
Legend 6
Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
21 апреля в 22:57
Если судить по игре а не общим трофеям?)
Альфамен
Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
21 апреля в 22:51
Если судить по ЛЧ(самый сильный клубный турнир),то конечно Реал
Legend 6
Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
21 апреля в 22:31
А кто номер 1?
Альфамен
Альфамен ответ The Method Man (раскрыть)
21 апреля в 22:22
Про Барсу и команду номер 1 это смех конечно...
The Method Man
The Method Man
21 апреля в 22:05
cska vperiod:

Всячески хотят помочь Барселоне, давайте ещё дадим гному золотые бутсы и мяч и заочно кубок ЛЧ.

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Ты думаешь не сделают?
Так и сделают.
Ибо Барса - это Команда номер 1 в мире футбола на данный момент.
Ты конечно можешь быть другого мнения, но кто же у тебя его спросит???)

Как говорится : "Собака лает, караван идёт"
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 21:14
Он нафиг не надо))
Jin-Ho
Jin-Ho
21 апреля в 20:57
Коутиньо в Челси заиграет
VAN ARM
VAN ARM
21 апреля в 20:55
наверное сойдутся в цене)))
Karabal
Karabal
21 апреля в 20:25
Хороший вариант.
AgentART
AgentART
21 апреля в 20:22
Удачи Челси в этой борьбе.
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