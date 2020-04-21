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Мане хочет продолжить карьеру в «Реале»

21 апреля 2020, 17:17

По информации France Football, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Источник сообщает, что 28-летний сенегальский вингер и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан проявляют обоюдный интерес к совместной работе. Однако вряд ли трансфер состоится в ближайшее трансферное окно, так как из-за трудной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса все клубы перешли в режим экономии. Стоимость Мане оценивается в 150 млн евро.

В текущем сезоне Садио сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

Не так давно Мане рассказал, что является его мечтой.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ SuperGobb (раскрыть)
22 апреля в 20:08
В вымышленном мире живут фанаты Юве, у которых в европе вечный заговор против Юве. Ну прошли они Реал, и что? Потом проиграли вечному безтрофейному Ттх, фанаты, которого и то, не так жалуются на судейство Скомины, как ты, хотя им простительно с их менталитетом маленького клуба. Не думал, что у фанатов Юве точно такой же менталитет, все-таки Юве большой клуб.
SuperGobb
SuperGobb
22 апреля в 18:44
    SuperGobb
    SuperGobb ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    22 апреля в 18:43
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ SuperGobb (раскрыть)
      22 апреля в 17:01
        SuperGobb
        SuperGobb ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        22 апреля в 16:45
        Скамина засудил Наполи и Рому, потом испортил финал с ТТХ, поставив левейшую пенечку. Аха-ха) Какие ещё нужны доки? Достаточно посмотреть три этих матча. Потом беспредел в АПЛ с Лестером, Челси и МС. К стати, если бы не Скамина, то 60-ти летние бестрофейники АПЛ нагнули бы сквозерню и в финале.
        А вот Юве с Аяксом засудили. В Амстердаме 2 чистых пенки не поставили и не удалили Шоне. В Турине тоже Шоне за 20 минут на 3 ЖК наиграл, но судья простил, а тренер тут же произвёл замену. Так что в ЕК Юве судьи всегда топят. Аха-ха.) Тот же наглосакс Оливер спас мадридские зады от нашего кэмбэка, в финале 2015 Чакир барсу спас, не поставив 100% пеналь на Погба. Так что не надо ля-ля. Аха-ха)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ SuperGobb (раскрыть)
        22 апреля в 13:53
        А ваш уровень показал Аякс, который вылетел от клуба который не выигрывал чемпионат Англии около 60 лет. Опять только голословные обвинения про Скомину без каких либо доказательств. Что снова решил поддерживать Юнайтед, думаешь они в следующем сезоне вернутся? Ха-ха.
        SuperGobb
        SuperGobb ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        22 апреля в 13:40
        Скорее ты не внимательно смотришь футбол. У Милана сквозера выиграли по пенкам, при чём счёт сравняли с левого пендаля. Потом Скамина два года тащил и сделал финал, так что у ливерпуля только на моей памяти минус два трофея. Аха-ха)
        А вот МЮ упрекнуть не в чем. Всё добыто в честной борьбе. А ваш уровень наглядно продемонстрировал Атлетико, который вылетел из КИ от клуба из сегунды. Аха-ха)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ SuperGobb (раскрыть)
        22 апреля в 13:34
        Видимо проблемы с математикой или просто неудачный троллинг, потому что Милан, конечно великий клуб выигрывал КЧ/ЛЧ 7 раз, но у Ливерпуля и Юнайтед вместе получается 9.
        Agamaga
        Agamaga
        22 апреля в 11:43
        А что он там будет делать? Картошку сажать на Бернабеу?
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        22 апреля в 09:39
        Посмотрю.
        Альфамен
        Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
        22 апреля в 09:37, ред.
        Может и я плохо объясняю,если прям действительно хочется понять,Вы посмотрите сам матч и думаю сразу все прояснится.Матч сам по себе очень интересный,время зря не потеряете.Корреа вообще всю оборону замучал прессингом,а Ван Дейка написал потому,что Вы сказали якобы Месси маленький,не то,что Вирджил,не может в обороне играть.Так Анхель не больше Месси,но так замучал,Ван Дейка,что тот утратил спокойствие.
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        22 апреля в 09:16
        Нет, я не понимаю, может лучше объяснить?
        Какие действия Корреа измотали Ван Дейка? Они даже в разных зонах играют.
        Оценка за матч 6.1 это даже с учетом натяжки за победу команды.
        Александр Ерёменко
        Александр Ерёменко ответ SuperGobb (раскрыть)
        22 апреля в 08:55
        Кабинетная пенсионерская Серия А слабее даже Чемпионшипа
        Альфамен
        Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
        22 апреля в 08:27
        Извините,но я устал биться в "головой в стену",Вы не способны понять мою мысль от слова совсем.
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        22 апреля в 07:51
        Я посмотрел подробнейший обзор сейчас, но только убедился, что Корреа лишь звено в цепи Симеоне. У него вся команда действует энергозатратно, поэтому может показаться что кто-то пахал больше.
        Также понял почему у него такая низкая оценка:
        Потери мяча. Я их насчитал 3.
        Потери игрока. В первом тайме он терял Мане, игрок просто оказывался у него за спиной.
        Передачи. Тут опять вернемся к статистике. Она говорит что у него 61% - это катастрофа. Для сравнения у Чемберлена -80%
        Удары. Один удар вратарю по рукам. Возможно мог бы забить, если бы Фелиш дал ему пас, а не пробил сам.
        Корреа опять же по статистике, сделал 40 касаний мяча.
        Я не знаю о каком большом вкладе в игру можно говорить, если игрок просто занимал место на поле.
        SuperGobb
        SuperGobb ответ Dudikoff (раскрыть)
        22 апреля в 07:08
        После того, как останется сдача с Оливеров и Скамин. Аха-ха)
        SuperGobb
        SuperGobb ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        22 апреля в 07:07
        Если исходить из этого, Кирюша, то опло и рядом не стоит с серией Б, ведь один донный милан выиграл больше ушастиков, чем все англицкие мешки вместе. Аха-ха)
        Альфамен
        Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
        22 апреля в 01:43
        Чтоб это понять,нужно посмотреть матч,а элементарную статистику.Вы скажите,что он голы не забил,значит плохо играл.
        Ещё раз скажу,что б это понять нужно имеет хоть малейшее понятие о том же НБА.Есть такое понятие,как продвинутая статистика,которая доступна только тренерскому штабу,вот по ней и понятно настоящее влияние игроков на результат.Если бы Вы смотрели матч,то Вы бы заметили до какого состояния он довел лучшего защитника мира...играй он как Месси,без меча имеется ввиду,защитники Ливерпуля чувствовали бы себя спокойно,а не стояли вымотанные и завороженные как манекены.Потом вышел свежий форвард Атлетико и спокойно забил два мяча.Вот типичный пример,когда огромный вклад в победу не отражается в элементарной статистике,которой Вы оцениваете игру.
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        22 апреля в 00:48
        А что он сделал выдающегося? Ничего.
        Один из худших игроков среди двух команд. Я сейчас специально подгрузил статистику его игры в этом матче, 40 касаний за матч, это в 1,5 раза хуже чем у Мане и Салаха. Оценка за матч 6.1, хуже только Адриан 4.9 и Гомес 5.9 у Ливерпуля. Энергия это обычная беготня? За нее ЗМ не дают)
        Альфамен
        Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
        21 апреля в 23:52
        Вы смотрели ответную игру Атлетико с Ливерпулем???Посмотрите как там играл Анхель Корреа,вот это энергия!!!А теперь скажите,Вы помните хоть одну игру в исполнении Месси,чтоб он был в таком состоянии???
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        21 апреля в 22:59
        Я не знаю термин ЭНЕРГИЯ, отчего он зависит?
        Альфамен
        Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
        21 апреля в 22:55
        По какой же статистике Вы решили,что Месси лучше?Нет,конечно дриблинг у Мане не гениальный.Причем тут вопрос про Ван Дейка я не понял,Мане тоже не обладает данными как у него,однако это не мешает ему работать на поле.И еще,в чем Месси хуже...знаете такой термин в НБА например,называется ЭНЕРГИЯ,так вот она у Мене в "сто раз больше" чем у Месси.И это решает...
        Dudikoff
        Dudikoff
        21 апреля в 22:48
        За 150 можно и втюхать. Манеше ещё пару лет осталось, а Клоппу нужен молодняк. За эти деньги он может взять пару нормальных игроков.
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        21 апреля в 22:28
        Ну так вот действия Месси создают колоссальный перегруз, с ним как правило остается 2 игрока, значит где-то этих двух игроков нет.
        А по поводу Мане и Месси, статистика этого сезона показывает что Месси лучше.
        По поводу возвращения в защиту, от Месси толку больше впереди, чем сзади. У него нет данных ван Дейка чтобы бежать и отнимать в обороне.
        По поводу дриблинга, ты считаешь что у Мане он какой-то гениальный?
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ SuperGobb (раскрыть)
        21 апреля в 22:23
        Чемпионшип лучше Сериа А, потому что там играет Ноттингем Форрест, который выигрывал КЧ столько же сколько Юве, который выиграл Сериа А 7 раз подряд, ха-ха.
        Альфамен
        Альфамен ответ Legend 6 (раскрыть)
        21 апреля в 22:09
        Болельщики Барсы во все глотки кричат,что он чуть-ли не полузащитник.Полузащитники должны участвовать в оборонительных действиях.Что такое перегруз конечно знаю
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (раскрыть)
        21 апреля в 22:05
        Месси это не нужно, он не вингер.
        По поводу Барсы, в Барсе есть три игрока, лучше остальной команды занимающих свою позицию - это Месси, Бускетс, Серхи Роберто. Это означает что Месси не обязательно носиться, чтобы оказаться там где это необходимо.
        Также.
        Знаешь что такое "перегруз"?
        SuperGobb
        SuperGobb ответ Александр Ерёменко (раскрыть)
        21 апреля в 21:50
        Серия Б посильнее опла будет. Скаминопуль там бы 50 лет не видел побед. Аха-ха)
        SuperGobb
        SuperGobb ответ cevin cigan (раскрыть)
        21 апреля в 21:47
        Из любительской гей-беги лиги с радужными повязками капитанов, вообще нет смысла брать игроков. Там днари. Без Оливеров и Скамин они бездари.
        Медив
        Медив ответ cevin cigan (раскрыть)
        21 апреля в 21:06
        Угу, Дембеле, Гризманн, Йович, Хамес... Не надо просто по 30 топов набирать в заявку
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