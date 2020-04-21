Мане хочет продолжить карьеру в «Реале»

По информации France Football, нападающий «Ливерпуля» Садио Мане хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».
Источник сообщает, что 28-летний сенегальский вингер и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан проявляют обоюдный интерес к совместной работе. Однако вряд ли трансфер состоится в ближайшее трансферное окно, так как из-за трудной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса все клубы перешли в режим экономии. Стоимость Мане оценивается в 150 млн евро.
В текущем сезоне Садио сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
Не так давно Мане рассказал, что является его мечтой.
Также понял почему у него такая низкая оценка:
Потери мяча. Я их насчитал 3.
Потери игрока. В первом тайме он терял Мане, игрок просто оказывался у него за спиной.
Передачи. Тут опять вернемся к статистике. Она говорит что у него 61% - это катастрофа. Для сравнения у Чемберлена -80%
Удары. Один удар вратарю по рукам. Возможно мог бы забить, если бы Фелиш дал ему пас, а не пробил сам.
Корреа опять же по статистике, сделал 40 касаний мяча.
Я не знаю о каком большом вкладе в игру можно говорить, если игрок просто занимал место на поле.
Также понял почему у него такая низкая оценка:
Потери мяча. Я их насчитал 3.
Потери игрока. В первом тайме он терял Мане, игрок просто оказывался у него за спиной.
Передачи. Тут опять вернемся к статистике. Она говорит что у него 61% - это катастрофа. Для сравнения у Чемберлена -80%
Удары. Один удар вратарю по рукам. Возможно мог бы забить, если бы Фелиш дал ему пас, а не пробил сам.
Корреа опять же по статистике, сделал 40 касаний мяча.
Я не знаю о каком большом вкладе в игру можно говорить, если игрок просто занимал место на поле.