Мане хочет продолжить карьеру в «Реале»

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21 апреля 2020, 17:17

По информации France Football, нападающий «Ливерпуля» хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Источник сообщает, что 28-летний сенегальский вингер и главный тренер «Реала» Зинедин Зидан проявляют обоюдный интерес к совместной работе. Однако вряд ли трансфер состоится в ближайшее трансферное окно, так как из-за трудной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса все клубы перешли в режим экономии. Стоимость Мане оценивается в 150 млн евро.

В текущем сезоне Садио сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

Не так давно Мане рассказал, что является его мечтой.