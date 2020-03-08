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Монитор VAR на матче РПЛ в Казани не сработал из-за технических сложностей

сегодня, 17:21
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный арбитр матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» Владимир Москалев не смог воспользоваться монитором системы VAR для просмотра одного из спорных моментов из-за технических сложностей. Об этом заявили в пресс-службе РФС.

На 30-й минуте игрок «Рубина» Пабло Сантос забил гол, но Москалев отменил взятие ворот после консультации с судьями, отвечавшими за работу с системой VAR. При этом главный арбитр хотел самостоятельно просмотреть момент, но монитор VAR оказался неисправен, вследствие чего Москалев применил дополнительный экран.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:35
Рука63й программист теперь называется технической сложностью?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:32
это был повод что Рубинушка проиграл ...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:27
Не научились пользоваться.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:08
Москалев и без ВАРа толком судить не может, а с ВАРом совсем запутался...Этому соловью место на пердивной ветке...
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