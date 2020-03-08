Монитор VAR на матче РПЛ в Казани не сработал из-за технических сложностей

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сегодня, 17:21

Главный арбитр матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» Владимир Москалев не смог воспользоваться монитором системы VAR для просмотра одного из спорных моментов из-за технических сложностей. Об этом заявили в пресс-службе РФС .