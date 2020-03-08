Монитор VAR на матче РПЛ в Казани не сработал из-за технических сложностей

Главный арбитр матча 21-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов» Владимир Москалев не смог воспользоваться монитором системы VAR для просмотра одного из спорных моментов из-за технических сложностей. Об этом заявили в пресс-службе РФС.
На 30-й минуте игрок «Рубина» Пабло Сантос забил гол, но Москалев отменил взятие ворот после консультации с судьями, отвечавшими за работу с системой VAR. При этом главный арбитр хотел самостоятельно просмотреть момент, но монитор VAR оказался неисправен, вследствие чего Москалев применил дополнительный экран.