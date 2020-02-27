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Матчи 1/4 финала Кубка России могут пройти с VAR

сегодня, 15:26

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил, что решение о том, будет ли система видеоассистента рефери задействована на матчах 1/4 финала Кубка России, будет принято до конца недели.

Решение еще не принято, этот вопрос прорабатывается. Скорее всего, к воскресенью будет принято решение о том, будет ли VAR на четвертьфиналах. И если да, то в каком количестве. О решении вы узнаете из назначений судей на матч.

Ранее стало известно, что лицензии по работе с VAR в России получили 16 судей.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:20
Какя проблема установить вар на всех стадионах и забыть будет или не будет.
Atist
Atist
сегодня в 15:32
Денег девать некуда.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 15:31
Вряд ли Федун разрешит
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 15:30
Да похрен абсолютно, ибо судьи те же
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:29
Какая то непонятка!!!
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