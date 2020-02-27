Матчи 1/4 финала Кубка России могут пройти с VAR

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сегодня, 15:26

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин сообщил, что решение о том, будет ли система видеоассистента рефери задействована на матчах 1/4 финала Кубка России, будет принято до конца недели.

Решение еще не принято, этот вопрос прорабатывается. Скорее всего, к воскресенью будет принято решение о том, будет ли VAR на четвертьфиналах. И если да, то в каком количестве. О решении вы узнаете из назначений судей на матч.