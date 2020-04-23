В Испании проведут поголовное тестирование футболистов на COVID-19

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вчера, 06:58

Ла Лига в эту среду провела встречу с врачами клубов из первой и второй лиги Испании, чтобы обсудить перечень мер, которые будет необходимо предпринять в случае возможного возобновления сезона.

Как утверждает источник, руководство Ла Лиги, в частности, запланировало поголовное тестирование футболистов на коронавирус, которое должно начаться 28 апреля, и заключило контракт с частной компанией для проведения анализов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководители Ла Лиги, Королевской федерации футбола Испании и Высшего спортивного совета приняли решение доиграть оставшиеся матчи сезона.