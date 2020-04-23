ГлавнаяНовости

В Испании проведут поголовное тестирование футболистов на COVID-19

вчера, 06:58

Ла Лига в эту среду провела встречу с врачами клубов из первой и второй лиги Испании, чтобы обсудить перечень мер, которые будет необходимо предпринять в случае возможного возобновления сезона.

Как утверждает источник, руководство Ла Лиги, в частности, запланировало поголовное тестирование футболистов на коронавирус, которое должно начаться 28 апреля, и заключило контракт с частной компанией для проведения анализов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководители Ла Лиги, Королевской федерации футбола Испании и Высшего спортивного совета приняли решение доиграть оставшиеся матчи сезона.

Все новости
Ибрагимович примет участие в товарищеском матче с игроками «Хаммарбю»
Сегодня, 05:03 Комментарии1
Экс-игрок «Ливерпуля» поборол рак мозга
Вчера, 17:14 ФотоКомментарии9
Давид Луис отметил день рождения в компании четырех клонов
Вчера, 16:13 ВидеоКомментарии9
Вратарь «Аталанты» повторно заболел коронавирусом
Вчера, 16:08 Комментарии11
Чемпионат Румынии могут доиграть в Турции
Вчера, 15:34 Комментарии8
ОфициальноУЕФА перенес женское Евро-2021 на 2022 год
Вчера, 14:33 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 11:33
Вспомнил эпизод с Мимино, с баранами в вертолете).
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:13
смысла особого нет)) просто самоуспокоение ))
ОПС
ОПС
вчера в 08:16
Ничего не поделаешь. Надо.
ДСА
ДСА
вчера в 07:56
Какой толк сейчас проверять, если чемпионат не возобновляется? Нужно перед возобновлением.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 07:52
Скоро все население как скот начнут вакцинировать
beefs
beefs
вчера в 07:45
перед возобновлением чемпионата это необходимо
cska vperiod
cska vperiod ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 07:31
Действительно, типа поголовная стрижка баранов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 07:11
Как к баранам относятся.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:07
Поздно они схватились. Давно надо было...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100