«Лацио» в конце апреля начнет тестировать игроков на COVID-19

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вчера, 11:22

Сообщается, что «Лацио» готовится к возобновлению тренировок и сезона.

Напомним, что римский клуб не отпускал иностранных игроков домой во время карантина, чтобы в любой момент у команды была возможность возобновить тренировки.

Corriere dello Sport утверждает, что «Лацио» на своей базе уже развернул референтную клинику, которая в начале апреля начнет тестировать на наличие коронавируса всех игроков и сотрудников клуба.

Недавно стало известно, что тренировки в Италии могут быть сдвинуты на одну или две недели.