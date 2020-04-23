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«Лацио» в конце апреля начнет тестировать игроков на COVID-19

вчера, 11:22

Сообщается, что «Лацио» готовится к возобновлению тренировок и сезона. 

Напомним, что римский клуб не отпускал иностранных игроков домой во время карантина, чтобы в любой момент у команды была возможность возобновить тренировки. 

Corriere dello Sport утверждает, что «Лацио» на своей базе уже развернул референтную клинику, которая в начале апреля начнет тестировать на наличие коронавируса всех игроков и сотрудников клуба. 

Недавно стало известно, что тренировки в Италии могут быть сдвинуты на одну или две недели.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:14
это не эффективно))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:51
Надо тестировать и сразу всех изолировать.
Karabal
Karabal
вчера в 12:20
Нужная процедура.
shlomo
shlomo
вчера в 11:22
Да уже пора начинать тренировки
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