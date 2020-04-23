Игроки «Уотфорда» пошли на сокращение зарплат

«Уотфорд» согласовал с игроками сокращение заработной платы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Процент понижения не разглашается.
Комментарии по этой ситуации дал капитан клуба Трой Дини.
Это были несколько недель переговоров между игроками, руководством клуба и мной в роли посредника.
Никому, где бы он ни работал, не понравится идея с сокращением зарплаты. Но понимание ситуации помогло нам принять решение о сокращении выплат на некоторое время.
Ранее лондонский «Арсенал» договорился о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса.