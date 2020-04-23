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Игроки «Уотфорда» пошли на сокращение зарплат

вчера, 08:20

«Уотфорд» согласовал с игроками сокращение заработной платы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Процент понижения не разглашается.

Комментарии по этой ситуации дал капитан клуба Трой Дини.

Это были несколько недель переговоров между игроками, руководством клуба и мной в роли посредника.

Никому, где бы он ни работал, не понравится идея с сокращением зарплаты. Но понимание ситуации помогло нам принять решение о сокращении выплат на некоторое время.

Ранее лондонский «Арсенал» договорился о сокращении зарплат игрокам и тренерам из-за пандемии коронавируса.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:19
умеют делать предложения от которых нельзя отказаться)))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:27
Было бы некрасиво отделяться от всех других клубов.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:04
Просто заставили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:21
Куда бы они делись...
SSPZ
SSPZ
вчера в 08:20
как все, так и они
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