Игроки «Уотфорда» пошли на сокращение зарплат

«Уотфорд» согласовал с игроками сокращение заработной платы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Процент понижения не разглашается.

Комментарии по этой ситуации дал капитан клуба .

Это были несколько недель переговоров между игроками, руководством клуба и мной в роли посредника.

Никому, где бы он ни работал, не понравится идея с сокращением зарплаты. Но понимание ситуации помогло нам принять решение о сокращении выплат на некоторое время.