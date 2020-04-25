ГлавнаяНовости

Зийех о досрочном завершении Эредивизие: «„Аякс“ не чемпион? Чушь собачья»

сегодня, 03:34

Полузащитник «Аякса» Хаким Зийех раскритиковал решение Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении чемпионата страны без определения победителя.

Да ладно, что за чушь собачья? Мы на вершине в любом случае. Все эти истории про то, что «АЗ Алкмар» заслуживает большего, потому что они дважды выиграли у нас... Разница забитых и пропущенных роли уже не играет? Бред, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? Верно, благодаря одному голу. Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать один клуб в качестве чемпиона, то для меня это будет «Аякс».

Все новости
Тебас: «Возможно, придётся играть при пустых трибунах до декабря»
Сегодня, 01:40 Комментарии3
«Аякс»: «Сейчас есть вещи поважнее футбола»
Сегодня, 00:14 Комментарии6
Кин: «МЮ сейчас далеко до „Манчестер Сити“ и „Ливерпуля“»
Вчера, 22:55 Комментарии5
Ибрагимович: «Обидно, что спилили мою статую в Швеции»
Вчера, 21:42 Комментарии9
«АЗ Алкмар» раскритиковал решение досрочно завершить чемпионат Нидерландов
Вчера, 20:34 Комментарии7
Слухи«Манчестер Сити» готов заплатить за Руиса 80 млн евро
Вчера, 20:10 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:20
Эти споры будут длиться всю жизнь, поэтому надо сезон доигрывать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:49
Алкмар дважды насухую прибил Аякс в этом сезоне, так что в обоснованность этого "чемпионства" аяксидов никто кроме них самих не верит.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:39
Вот и надо было доиграть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100