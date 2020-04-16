Рейтинг! Топ-10 лучших россиян в испанской Ла Лиге

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сегодня, 12:55

Из европейских топ-чемпионатов больше всего россиян играло в Испании. «Соккер.ру» сократил список втрое и отобрал десятку самых успешных.

Федор Смолов стал 28-м россиянином, которому посчастливилось сыграть в одном из сильнейших первенств Старого Света — испанской Примере. Российскому форварду будет сложно восстановить свою репутацию в Испании после бегства из «Сельты», но среди наших соотечественников есть другие футболисты, добившиеся признания и уважения на Пиренеях.

Не вошли в топ-10: Федор Смолов, Антон Швец, Алексей Косолапов, Дмитрий Ульянов, Игорь Симутенков, Дмитрий Галямин, Николай Писарев, Дмитрий Кузнецов, Игорь Добровольский, Сергей Шустиков, Ильшат Файзулин, Ринат Дасаев, Владислав Радимов, Игорь Корнеев, Андрей Мох, Юрий Никифоров, Игорь Ледяхов, Дмитрий Черышев

10 место. Дмитрий Радченко («Расинг», «Депортиво», «Райо Вальекано» и «Мерида») — 114 матчей, 26 голов

Воспитанник ленинградского футбола получил известность в «Спартаке», а его пропуском в испанский чемпионат стал дубль в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в матче Кубка чемпионов, хотя уехал Дмитрий не сразу после этого знаменательного события. Первым его клубом в Ла Лиге стал «Расинг», затем Радченко поиграл в высшем дивизионе за «Депортиво», «Райо Вальекано» и «Мериду». Делит пятое место по результативности в Примере с Дмитрием Поповым среди российских игроков.

9 место. Дмитрий Попов («Расинг» и «Компостела») — 153 матча, 26 голов

Дмитрий Попов пять сезонов был игроком основы испанских команд — сначала «Расинга», а потом «Компостелы». Обычно его команды были в середине таблицы (максимум — восьмое место), зато ни разу не вылетел в Сегунду, хотя такая участь постигла многих россиян, игравших в футбол в Испании. Увы, полностью раскрыть свой потенциал в Ла Лиге Попов не сумел — помешали травмы.

8 место. Владимир Бесчастных («Расинг») — 141 матч, 28 голов

Через «Расинг» прошли многие наши соотечественники: Ульянов, Шустиков, Файзулин, Радченко, Попов и Бесчастных. Владимир оставил после себя наиболее стойкую память, особенно двумя первыми сезонами, в которых забивал по 10 мячей только в чемпионате Испании. По количеству матчей в Ла Лиге форвард по прозвищу «Бес» занимает пятое место среди россиян, а по голам он уступает только Саленко, Мостовому и Карпину.

7 место. Александр Кержаков («Севилья») — 25 матчей, 8 голов

Провел не так много времени в Испании, зато вернулся с титулами. Кержаков выиграл Кубок УЕФА на год раньше родного «Зенита» в составе «Севильи», причем отыграл в финальном матче больше часа. Целый тайм Александр провел на поле в финальной битве с «Хетафе» за Кубок Короля — еще один трофей, а вот в победном матче за Суперкубок Испании с «Реалом» ограничился попаданием в заявку, но ведь тоже был частью команды. Солидный улов, причем забивал Кержаков регулярно, а мог делать это чаще, если бы не жесточайшая конкуренция с Федериком Кануте и Луисом Фабиано, на которых делалась основная ставка.

6 место. Дмитрий Хохлов («Реал Сосьедад») — 111 матчей, 14 голов

Умный полузащитник, коих в Испании ценят по-особенному, Хохлов провел три с половиной года в Сан-Себастьяне и завоевал расположение публики на «Аноэте». В последнем сезоне перед возвращением Дмитрия в Россию «Реал Сосьедад» боролся за чемпионство и финишировал на второй строчке всего лишь в двух очках от мадридского «Реала».

5 место. Олег Саленко («Логронес», «Валенсия») — 72 матча, 30 голов

У лучшего бомбардира ЧМ -1994 получилось забивать голы в Испании, а один сезон получился рекордным для россиян: в кампании 1993/94 Саленко забил за «Логронес» 16 голов — максимальная результативность для наших соотечественников в Испании в рамках одного сезона. После этого Олег получил приглашение из «Валенсии», однако на «Месталье» уже не был столь успешен.

4 место. Денис Черышев («Вильярреал», «Севилья», «Реал», «Валенсия») — 116 матчей, 12 голов

Выдержать конкуренцию в «Реале» было нереально, зато Денис был частью команды, выигравшей Лигу чемпионов. А с «Севильей» победил в Лиге Европы, хотя в победном розыгрыше сыграл несколько минут. Зато в прошлогодний Кубок Короля, завоеванный «Валенсией», Денис сделал существенный вклад. Завидная коллекция трофеев, а вот чему не позавидуешь — так это хрупкости здоровья россиянина, который к 29 годам из-за травм провел в лазарете 900+ дней.

3 место. Виктор Онопко («Реал Овьедо» и «Райо Вальекано») — 202 матча, 7 голов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России тоже иногда забивал важные мячи, но это не входило в список его основных обязанностей, ведь Онопко в Испании играл на позиции центрального защитника, цементировал оборону «Овьедо» и «Райо Вальекано». В общей сложности Виктор провел в Ла Лиге шесть сезонов, два из них заканчивал в зоне вылета, но даже это не портит репутацию сильного защитника.

2 место. Александр Мостовой («Сельта») — 235 матчей, 54 гола

Мостовой отыграл восемь сезонов в Виго и стал «Царем» «Балаидоса». На Александра ходила публика, болельщики «Сельты» его боготворили, даже по сей день считают одним из сильнейших футболистов в истории клуба. Мостовой оставил заметный след в испанском футболе, ведь годами тащил интересную команду из Галисии, забивал «Реалу» и «Барселоне», регулярно попадал в нарезки лучших моментов тура со своими голами, хитрыми передачами и яркими финтами.

1 место. Валерий Карпин («Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта») — 384 матча, 68 голов

И все-таки Мостовой в первую очередь — «Царь» Виго, а вот Валерий Карпин — легенда всея Ла Лиги. Нынешний тренер «Ростова» провел в испанских клубах 11 лет, причем всегда был на виду — в каждом сезоне сыграл больше 30 матчей только в чемпионате. У Карпина даже есть индивидуальные награды: например, в 1999-м журнал «Don Balon» признал Валерия Георгиевича лучшим универсальным полузащитником Ла Лиги. У Карпина под четыре сотни матчей и 68 голов в Ла Лиге — он абсолютный лидер по обоим показателям среди россиян.