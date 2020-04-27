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«Барселона» открыта для предложений практически по всем игрокам

вчера, 21:35

В Испании сообщили, что «Барселона» готова расстаться практически с любым игроком команды. Все дело в том, что каталонцы сейчас нуждаются в деньгах и готовы продавать своих футболистов.

Конкретные имена не называются. Ранее сообщалось, что полузащитник Иван Ракитич может перейти в «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:24
Стыд и срам такому руководству Барселоны(
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:52
Куплю Месси. Есть 500 рублей.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:25
Самый богатый клуб превращается в бедолагу из за Бартомеу и его мафии.
Убежден Барса превратят они в Спартака.Нет там мужчин,чтобы спасти клуб,все молча наблюдают,как убивают команду.
Перес мужик.
Levadia
Levadia
вчера в 23:18
"Ярмарка красок"
Apsny
Apsny
вчера в 22:53
Бартомеу продать бы.
Шатаут
Шатаут
вчера в 22:31
Да, многих надо убирать... Первый в списке - Бармалей...
Медив
Медив ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 22:24
Но-но, Жоржиньо и Эмерсон в это ТО. Этих в следующее, если у Юве будет желание
juvenale
juvenale ответ Медив (раскрыть)
вчера в 22:18
де йонг, артур, семеду, вот их можно взять
juvenale
juvenale
вчера в 22:17
оклад гнома уничтожит барселону
Медив
Медив
вчера в 22:11
Да кроме де Йонга там одни пенсионеры, калеки и несколько человек, которые просто деградируют за компанию вместе со всеми
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:57
начало новой истории скоро)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:52
Нахапали барахла, теперь не знают как избавиться. Больше половины команды можно сплавлять смело.
311
311
вчера в 21:46
Гном скоро пустит клуб с молотка и рубанет джекпот сразу!)
Comdiv
Comdiv
вчера в 21:37
Все никак не хапаются.
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