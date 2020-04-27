«Барселона» открыта для предложений практически по всем игрокам

1588012525

вчера, 21:35

В Испании сообщили, что «Барселона» готова расстаться практически с любым игроком команды. Все дело в том, что каталонцы сейчас нуждаются в деньгах и готовы продавать своих футболистов.

Конкретные имена не называются. Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Тоттенхэм».