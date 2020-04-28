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Р. Билялетдинов: «Досрочное завершение РПЛ может привести к расколу в лиге»

сегодня, 02:01

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о возможном досрочном завершении сезона в чемпионате России.

Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций. Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. Три этих клуба имели шансы на прямые путёвки в Лигу чемпионов.

Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьёзный раскол.

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Никита Смирнов
Никита Смирнов
сегодня в 02:13
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SSPZ
SSPZ
сегодня в 02:02
посмотрим, нечего гадать, что будет
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