Р. Билялетдинов: «Досрочное завершение РПЛ может привести к расколу в лиге»

Экс-наставник «Рубина» высказался о возможном досрочном завершении сезона в чемпионате России.

Досрочное завершение сезона создаст множество конфликтных ситуаций. Будут те, кто останется доволен таким раскладом, — «Зенит» и «Локомотив». И те, кто недоволен, как «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА . Три этих клуба имели шансы на прямые путёвки в Лигу чемпионов.

Например, Нидерланды также досрочно завершили чемпионат, и сейчас некоторые клубы подают в суд, так как остались без еврокубков из-за незаконченного сезона. Я не удивлюсь, если некоторые наши клубы пойдут по такому же пути. В лиге может случиться серьёзный раскол.