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Олег Иванов: «Моё мнение – продолжить чемпионат будет тяжело»

сегодня, 01:34

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов в эфире программы «Футбол России» высказал мнение о возможном возобновлении сезона в РПЛ.

Моё мнение — тяжело будет продолжить чемпионат. Даже если продолжим, то всё это, наверное, наложится на следующий сезон. У многих заканчиваются контракты, новый лимит… Есть команды, у которых даже не хватает людей по новому лимиту.

Что касается сокращения зарплат, то мы отреагировали на это с пониманием. Клубу тяжело, всем людям тяжело. Читал, что Озил отказался от снижения зарплаты. Но это чисто индивидуальные моменты. Если бы он знал, что его деньги пойдут именно на борьбу с вирусом, то, наверное, отнёсся бы к этому спокойно. Возможно, он недопонимает, куда пойдут его деньги, поэтому и отказался. Мы же с клубом договорились по этому вопросу в первые же дни, никаких проблем.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:52
Иванов все надеется не вылететь?!?
Valeleo
Valeleo
сегодня в 01:48
Верно говорит.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 01:35
все так думают, не только он
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