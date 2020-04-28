Олег Иванов: «Моё мнение – продолжить чемпионат будет тяжело»

Полузащитник «Ахмата» в эфире программы «Футбол России» высказал мнение о возможном возобновлении сезона в РПЛ .

Моё мнение — тяжело будет продолжить чемпионат. Даже если продолжим, то всё это, наверное, наложится на следующий сезон. У многих заканчиваются контракты, новый лимит… Есть команды, у которых даже не хватает людей по новому лимиту.

Что касается сокращения зарплат, то мы отреагировали на это с пониманием. Клубу тяжело, всем людям тяжело. Читал, что Озил отказался от снижения зарплаты. Но это чисто индивидуальные моменты. Если бы он знал, что его деньги пойдут именно на борьбу с вирусом, то, наверное, отнёсся бы к этому спокойно. Возможно, он недопонимает, куда пойдут его деньги, поэтому и отказался. Мы же с клубом договорились по этому вопросу в первые же дни, никаких проблем.