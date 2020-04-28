ГлавнаяНовости

«Челси» хочет подписать 17-летнего вундеркинда ПСЖ

сегодня, 15:51

Лондонский «Челси» всерьез заинтересован в подписании молодого таланта ПСЖ Кайса Руиса-Атиля.

Как сообщается, «синие» уже вступили в переговоры с парижским клубом относительно трансфера игрока. Контракт французского вундеркинда с ПСЖ действует еще год, однако Руис-Атиль, из-за которого парижане чуть не получили запрет на трансферы, все еще не дебютировал за парижский клуб, выступая лишь за молодежные команды.

Как известно, наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард является сторонником привлечения молодых игроков к первой команде. Это может стать дополнительной мотивацией для французского полузащитника, чтобы переехать в Лондон. Руис-Атиль понимает, что у него будет не много шансов пробиться в состав ПСЖ в ближайшие годы, но он может получить этот шанс в «Челси».

Все новости
Слухи«Эвертон» и «Ньюкасл» претендуют на ван де Бека
Сегодня, 16:30 Комментарии5
СлухиКвадво Асамоа намерен перейти в «Фенербахче»
Сегодня, 16:09 Комментарии4
Слухи«Ньюкасл» готов платить Кулибали € 12 млн в год
Сегодня, 15:52 Комментарии9
Слухи«Арсенал» считает завышенными требования Умтити по зарплате
Сегодня, 15:26 Комментарии6
СлухиМаркиньос может продолжить карьеру в «Барселоне»
Сегодня, 15:19 Комментарии6
Слухи«РБ Лейпциг» уменьшит сумму отступных за Упамекано
Сегодня, 15:07 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:17
Сколько стоит вундеркинд?
Clavан
Clavан
сегодня в 16:55
Удачи парню!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:53
В псж вундеркиндов быть не может.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:20
тут будет сложно))
Karabal
Karabal
сегодня в 15:51
Пусть ему повезет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100