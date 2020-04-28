«Челси» хочет подписать 17-летнего вундеркинда ПСЖ

Лондонский «Челси» всерьез заинтересован в подписании молодого таланта ПСЖ Кайса Руиса-Атиля.
Как сообщается, «синие» уже вступили в переговоры с парижским клубом относительно трансфера игрока. Контракт французского вундеркинда с ПСЖ действует еще год, однако Руис-Атиль, из-за которого парижане чуть не получили запрет на трансферы, все еще не дебютировал за парижский клуб, выступая лишь за молодежные команды.
Как известно, наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард является сторонником привлечения молодых игроков к первой команде. Это может стать дополнительной мотивацией для французского полузащитника, чтобы переехать в Лондон. Руис-Атиль понимает, что у него будет не много шансов пробиться в состав ПСЖ в ближайшие годы, но он может получить этот шанс в «Челси».