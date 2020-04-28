«Челси» хочет подписать 17-летнего вундеркинда ПСЖ

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сегодня, 15:51

Лондонский «Челси» всерьез заинтересован в подписании молодого таланта ПСЖ .

Как сообщается, «синие» уже вступили в переговоры с парижским клубом относительно трансфера игрока. Контракт французского вундеркинда с ПСЖ действует еще год, однако Руис-Атиль, из-за которого парижане чуть не получили запрет на трансферы, все еще не дебютировал за парижский клуб, выступая лишь за молодежные команды.