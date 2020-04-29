Кевин-Принс Боатенг: «Только Месси и Роналду всего добились в футболе»

Полузащитник «Бешикташа» рассказал, как оценивает свою карьеру:

В мире лишь два игрока могут сказать, что всего добились в футболе. Это Криштиану Роналду и . Остальные должны себе сказать: «Я мог сделать больше».

Я на 100% уверен, что мог бы добиться большего. Я не контролировал себя в 18 лет. Выиграл ли больше трофеев? Не знаю, ведь не все измеряется титулами. У меня была потрясающая карьера, поиграл в разных странах. Удовлетворен на 100%.