Кевин-Принс Боатенг: «Только Месси и Роналду всего добились в футболе»

Полузащитник «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг рассказал, как оценивает свою карьеру:
В мире лишь два игрока могут сказать, что всего добились в футболе. Это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Остальные должны себе сказать: «Я мог сделать больше».
Я на 100% уверен, что мог бы добиться большего. Я не контролировал себя в 18 лет. Выиграл ли больше трофеев? Не знаю, ведь не все измеряется титулами. У меня была потрясающая карьера, поиграл в разных странах. Удовлетворен на 100%.
Ранее Боатенг рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси — лучший, с кем играл в своей карьере.