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Кевин-Принс Боатенг: «Только Месси и Роналду всего добились в футболе»

сегодня, 18:42

Полузащитник «Бешикташа» Кевин-Принс Боатенг рассказал, как оценивает свою карьеру:

В мире лишь два игрока могут сказать, что всего добились в футболе. Это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Остальные должны себе сказать: «Я мог сделать больше».

Я на 100% уверен, что мог бы добиться большего. Я не контролировал себя в 18 лет. Выиграл ли больше трофеев? Не знаю, ведь не все измеряется титулами. У меня была потрясающая карьера, поиграл в разных странах. Удовлетворен на 100%.

Ранее Боатенг рассказал, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси — лучший, с кем играл в своей карьере. 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:08
Кевин лукавит
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:04
жаль тебя ты просто больше ни кого не знаешь)))) займись самообразованием)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:00
Не всего, но почти всего....
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 18:58
Можно не мало игроков назвать которые добились гораздо большего за свою карьеру и были даже Лидерами в своих сборных,что нельзя сказать про Месси и Роналдо...
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 18:51
Чемпионами мира тоже стали?
ugub6f6hxx8d
ugub6f6hxx8d
сегодня в 18:43
Многие добились в футболе.
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