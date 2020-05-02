АПЛ могут доиграть на нейтральных полях

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сегодня, 11:15

Сообщается, что нынешний сезон АПЛ может быть завершен на нескольких нейтральных стадионах.

Руководство АПЛ в настоящее время рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей, на которых команды смогут доиграть оставшиеся матчи. Руководство лиги уже сообщило об этом 20 клубам. Голосование должно состояться на следующей неделе.