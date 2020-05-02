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АПЛ могут доиграть на нейтральных полях

сегодня, 11:15

Сообщается, что нынешний сезон АПЛ может быть завершен на нескольких нейтральных стадионах.

Руководство АПЛ в настоящее время рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей, на которых команды смогут доиграть оставшиеся матчи. Руководство лиги уже сообщило об этом 20 клубам. Голосование должно состояться на следующей неделе.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть нынешний сезон.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:06
а смысл?))))))))))
VIPded
VIPded
сегодня в 11:38
Да как угодно, лишь бы доиграли!
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 11:19
Степи Донбасса думаю подойдут.
Тут и сквозера у меня побегают. Аха-ха)
beefs
beefs
сегодня в 11:16
это тоже решение
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