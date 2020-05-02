АПЛ могут доиграть на нейтральных полях

Сообщается, что нынешний сезон АПЛ может быть завершен на нескольких нейтральных стадионах.
Руководство АПЛ в настоящее время рассматривает вариант с использованием от 8 до 10 нейтральных полей, на которых команды смогут доиграть оставшиеся матчи. Руководство лиги уже сообщило об этом 20 клубам. Голосование должно состояться на следующей неделе.
Ранее стало известно, что клубы АПЛ подтвердили готовность доиграть нынешний сезон.
Тут и сквозера у меня побегают. Аха-ха)
Тут и сквозера у меня побегают. Аха-ха)