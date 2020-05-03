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«Ювентус» не подпишет Погба из-за высокой зарплаты

сегодня, 19:09

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, не перейдет в «Ювентус» этим летом. Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи отметил, что трансфер игрока может не состоятся из-за высоких требований футболиста по заработной плате. 

Ранее сообщалось, что на Погба претендует «Реал».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:15, ред.
Пусть в Африку едет со своими понтами!
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:50
Погбун в панике!!!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 19:30
А зачем он вообще то кому то нужен? Помимо высокой зарплаты, так он ещё когда хочет тогда и играет, а если что то не понравилось, сливает матчи в открытую.
Как говорил герой фильма «Джентльме́ны уда́чи» Фёдор Петрович Ермаков «Косой» (Савелий Крамаров)

cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:17
Никчемный зулус оказывается никому не нужен.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:15
Кристинка весь бюджет Юве стрескал...)))
dimagas2
dimagas2 ответ 2rj9gscs9jy2 (раскрыть)
сегодня в 19:13
Да и самого Погбуна не все потянут))
drug01
drug01
сегодня в 19:13
Очередные слухи без футбола!
2rj9gscs9jy2
2rj9gscs9jy2
сегодня в 19:10
Зарплату большую сейчас не все потянут.
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