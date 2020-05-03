«Ювентус» не подпишет Погба из-за высокой зарплаты

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сегодня, 19:09

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» , скорее всего, не перейдет в «Ювентус» этим летом. Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи отметил, что трансфер игрока может не состоятся из-за высоких требований футболиста по заработной плате.

Ранее сообщалось, что на Погба претендует «Реал».