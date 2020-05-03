«Ювентус» не подпишет Погба из-за высокой зарплаты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, скорее всего, не перейдет в «Ювентус» этим летом. Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи отметил, что трансфер игрока может не состоятся из-за высоких требований футболиста по заработной плате.
Ранее сообщалось, что на Погба претендует «Реал».
Как говорил герой фильма «Джентльме́ны уда́чи» Фёдор Петрович Ермаков «Косой» (Савелий Крамаров)
https://youtu.be/ivrBbVvrQng
Как говорил герой фильма «Джентльме́ны уда́чи» Фёдор Петрович Ермаков «Косой» (Савелий Крамаров)