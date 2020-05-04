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Гендиректор «Шахтера»: «Мы не собираемся продавать Тете»

сегодня, 08:14

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарии относительно трансферных слухов, связанных с игроками «горняков». Речь идет о бразильцах Тете и Додо, а также продлении контракта с украинским хавбеком Виктором Коваленко.

«Шахтер» не готов расстаться с Тете. Официальных предложений нет. Знаю от его агента, что есть контакты, интерес. Сумма клаусулы [70 млн евро], которая звучит, она правдивая. Сумма большая. 

Мы вели переговоры с «Баварией» по Додо, но их не устроила цена. На этом разговор между клубами был прекращен.

Ведем переговоры с Коваленко о продлении контракта. Назначена встреча на следующей неделе по заключению нового контракта. Уверен, что все закончится хорошо.

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Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:05
Конечно проще сказать Додо, чем Домилсон Кордеро дос Сантос.
Или Тете, чем Матеус Кардосо Лемос Мартинс.
Правильно у бразильцев заведено с прозвищами))))

Эдсон Арантис ду Насименту, Мануэл Франсиску дос Сантос, Маркос Эванжелиста де Мораес, Рикарду Изексон дос Сантус Лейти, Живанилду Виейра де Соуза - Пеле, Гарринча, Кафу, Кака, Халк ))))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:26
Почти как Бразилия-58 - Диди, Вава..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:20
У бразильцев имена как у попугаев
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:19
И покупать тоже никого не будут.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:18
Видать денег в запасах ещё много.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:17, ред.
И это правильно.
А с фамилиями эти бразильцы особо не парятся. Тете, Додо, Кака, Пепе, Дуду, Муму
А, нет, стоп! Му-му - это в России..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:17
Значить так надо
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