Гендиректор «Шахтера»: «Мы не собираемся продавать Тете»

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарии относительно трансферных слухов, связанных с игроками «горняков». Речь идет о бразильцах Тете и Додо, а также продлении контракта с украинским хавбеком .

«Шахтер» не готов расстаться с Тете. Официальных предложений нет. Знаю от его агента, что есть контакты, интерес. Сумма клаусулы [70 млн евро], которая звучит, она правдивая. Сумма большая.

Мы вели переговоры с «Баварией» по Додо, но их не устроила цена. На этом разговор между клубами был прекращен.

Ведем переговоры с Коваленко о продлении контракта. Назначена встреча на следующей неделе по заключению нового контракта. Уверен, что все закончится хорошо.