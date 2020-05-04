Гендиректор «Шахтера»: «Мы не собираемся продавать Тете»

Гендиректор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин дал комментарии относительно трансферных слухов, связанных с игроками «горняков». Речь идет о бразильцах Тете и Додо, а также продлении контракта с украинским хавбеком Виктором Коваленко.
«Шахтер» не готов расстаться с Тете. Официальных предложений нет. Знаю от его агента, что есть контакты, интерес. Сумма клаусулы [70 млн евро], которая звучит, она правдивая. Сумма большая.
Мы вели переговоры с «Баварией» по Додо, но их не устроила цена. На этом разговор между клубами был прекращен.
Ведем переговоры с Коваленко о продлении контракта. Назначена встреча на следующей неделе по заключению нового контракта. Уверен, что все закончится хорошо.
Или Тете, чем Матеус Кардосо Лемос Мартинс.
Правильно у бразильцев заведено с прозвищами))))
Эдсон Арантис ду Насименту, Мануэл Франсиску дос Сантос, Маркос Эванжелиста де Мораес, Рикарду Изексон дос Сантус Лейти, Живанилду Виейра де Соуза - Пеле, Гарринча, Кафу, Кака, Халк ))))
Или Тете, чем Матеус Кардосо Лемос Мартинс.
Правильно у бразильцев заведено с прозвищами))))
Эдсон Арантис ду Насименту, Мануэл Франсиску дос Сантос, Маркос Эванжелиста де Мораес, Рикарду Изексон дос Сантус Лейти, Живанилду Виейра де Соуза - Пеле, Гарринча, Кафу, Кака, Халк ))))
А с фамилиями эти бразильцы особо не парятся. Тете, Додо, Кака, Пепе, Дуду, Муму
А, нет, стоп! Му-му - это в России..
А с фамилиями эти бразильцы особо не парятся. Тете, Додо, Кака, Пепе, Дуду, Муму
А, нет, стоп! Му-му - это в России..