«Барселона» и «Реал» поспорят за «нового Лукаку»

Форвард «Витории» Гимараеш Эркулану Набиан привлек внимание европейских грандов.
Как сообщается, в подписании португальского вундеркинда заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Однако ПСЖ и «Монако» готовы составить конкуренцию испанским топ-клубам за подписание талантливого нападающего.
В Португалии футболиста, рост которого к 16 годам составляет 182 сантиметра, называют «новым Лукаку», за его схожие физические данные и игровой стиль с форвардом миланского «Интера» Ромелу Лукаку. Набиан забил 43 гола в двух последних сезонах за юношескую команду «Витории», а также записал на свой счет четыре мяча в девяти матчах за сборную Португалии U-17.
Ранее «Челси» и «Атлетико» начали борьбу за Мохамеда Санко, которого в британской прессе также сравнивают с Лукаку.