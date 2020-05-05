«Барселона» и «Реал» поспорят за «нового Лукаку»

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сегодня, 09:44

Форвард «Витории» Гимараеш привлек внимание европейских грандов.

Как сообщается, в подписании португальского вундеркинда заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Однако ПСЖ и «Монако» готовы составить конкуренцию испанским топ-клубам за подписание талантливого нападающего.

В Португалии футболиста, рост которого к 16 годам составляет 182 сантиметра, называют «новым Лукаку», за его схожие физические данные и игровой стиль с форвардом миланского «Интера» . Набиан забил 43 гола в двух последних сезонах за юношескую команду «Витории», а также записал на свой счет четыре мяча в девяти матчах за сборную Португалии U-17.

Ранее «Челси» и «Атлетико» начали борьбу за Мохамеда Санко, которого в британской прессе также сравнивают с Лукаку.