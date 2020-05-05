ГлавнаяНовости

Стам: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

сегодня, 10:38

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси заслужил получить «Золотой мяч», ставший шестым в его карьере.

Я хотел бы, чтобы Вирджил [ван Дейк] получил «Золотой мяч», потому что он отлично играл. Дело не в том, что я не хочу, чтобы ван Дейк получил эту награду, но, я думаю, Месси и то, что он делает из года в год — забивает голы и создает голевые шансы для партнеров, находясь под серьезным давлением, — считаю, что этим он заслуживает «Золотой мяч».  

Отметим, что ранее Стам высказался о защитнике «Ювентуса» и сборной Нидерландов Матийсе де Лигте

Все новости
Уинкс: «Матчи без зрителей — это странно»
Сегодня, 11:01 Комментарии0
Вьери: «Холанд обладает фантастическим талантом»
Сегодня, 10:54 Комментарии0
Алькантара: «Трудно сказать, что меня ждет в будущем»
Сегодня, 10:44 Комментарии0
Гранквист: «Пять лет в „Краснодаре“ — вершина моей футбольной карьеры»
Сегодня, 10:35 Комментарии6
Фернандо Батиста: «Гаич похож на Левандовски и Мартина Палермо»
Сегодня, 10:20 Комментарии1
Алтидор: «Нам показали НЛО, но людям все равно из-за коронавируса»
Сегодня, 10:04 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:50
Все любят Месси.
drug01
drug01
сегодня в 10:41
Да это верно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100