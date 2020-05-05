Стам: «Месси заслужил „Золотой мяч“»

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам заявил, что форвард «Барселоны» Лионель Месси заслужил получить «Золотой мяч», ставший шестым в его карьере.
Я хотел бы, чтобы Вирджил [ван Дейк] получил «Золотой мяч», потому что он отлично играл. Дело не в том, что я не хочу, чтобы ван Дейк получил эту награду, но, я думаю, Месси и то, что он делает из года в год — забивает голы и создает голевые шансы для партнеров, находясь под серьезным давлением, — считаю, что этим он заслуживает «Золотой мяч».
Отметим, что ранее Стам высказался о защитнике «Ювентуса» и сборной Нидерландов Матийсе де Лигте.