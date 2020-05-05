Экс-капитан «Краснодара» рассказал о времени, которое он провел в России.

Безусловно, «Краснодар» — один из сильнейших российских клубов. Там мы выступали в Лиге Европы, а в Швеции мне пришлось на первых порах играть во второй по статусе лиге, и только потом мы поднялись выше. Поэтому да — разница ощущалась. Но я рад вернуться домой, в свой родной город, команду. И приносить пользу.

Должен сказать, что пять лет в «Краснодаре» — вершина моей футбольной карьеры. Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать, ведь это был довольно молодой клуб без большого бэкграунда в Премьер-Лиге. Но мне там понравилось сразу. Игроки, тренерский штаб, менеджеры и, конечно, президент клуба — все произвели только позитивное впечатление. Ну и болельщики, они всегда поддерживали нас на высшем уровне. Поэтому мне и моей семье очень понравились годы в «Краснодаре».