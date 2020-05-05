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Гранквист: «Пять лет в „Краснодаре“ — вершина моей футбольной карьеры»

сегодня, 10:35

Экс-капитан «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о времени, которое он провел в России. 

Безусловно, «Краснодар» — один из сильнейших российских клубов. Там мы выступали в Лиге Европы, а в Швеции мне пришлось на первых порах играть во второй по статусе лиге, и только потом мы поднялись выше. Поэтому да — разница ощущалась. Но я рад вернуться домой, в свой родной город, команду. И приносить пользу.

Должен сказать, что пять лет в «Краснодаре» — вершина моей футбольной карьеры. Переезжая в Краснодар, я не знал, чего ждать, ведь это был довольно молодой клуб без большого бэкграунда в Премьер-Лиге. Но мне там понравилось сразу. Игроки, тренерский штаб, менеджеры и, конечно, президент клуба — все произвели только позитивное впечатление. Ну и болельщики, они всегда поддерживали нас на высшем уровне. Поэтому мне и моей семье очень понравились годы в «Краснодаре».

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 11:07
Красава Андреас! И на ЧМ офигенски сыграл именно в бытность Краснодарцем 💪💪💪💪💪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:00
Мы с тобою вдвоём перешли перевал,и теперь нам спускаться с горы....
RUONE
RUONE
сегодня в 10:57
печально
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
сегодня в 10:50
А ты, Андрей - легенда и гордость клуба. Навсегда останешься лучшим нашим
защитником и капитаном.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 10:49
Крутой защитник, один из лучших в РФПЛ был на своей позиции, плюс харизма сумасшедшая. Равноценную замену так и не нашли. ИМХО.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 10:48
Мог и в другом клубе играть .
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