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Фернандо Батиста: «Гаич похож на Левандовски и Мартина Палермо»

сегодня, 10:20

Тренер олимпийской сборной Аргентины Фернандо Батиста рассказал о возможном переходе форварда «Сан-Лоренцо» Адольфо Гаича в «Барселону», а также сравнил молодого аргентинца с Робертом Левандовски из «Баварии» и бывшим нападающим «Бока Хуниорс» Мартином Палермо.

Если он поедет в Европу, ему нужно будет время, как Лаутаро Мартинесу.

Я не удивлен, что «Барселона» заинтересована в Гаиче. Он хорошо играет на втором этаже. В игре один в один он превосходит соперников за счет скорости. Его игровые качества, возможно, лучше подошли бы для АПЛ, Бундеслиги или Серии А, но он также может показать себя и Ла Лиге.

Из-за своего напора и того, что иногда он не реализует простые моменты, но забивает тогда, когда ситуация сложная, Гаич напоминает мне Мартина Палермо [легенда «Бока Хуниорс» и рекордсмен клуба по забитым голам].

У Адольфо есть что-то от Левандовски. Они очень похожи в физическом плане, контроле мяча и выборе позиции.

Ранее появились слухи о том, что Гаич может перейти в «Лацио».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:24
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