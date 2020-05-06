Воронин: «Надеюсь, что скоро окажусь на какой-нибудь должности в „Динамо“»

Бывший нападающий «Динамо» заявил о своем желании вернуться в московский клуб:

Вы знаете, что были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики «Динамо» пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что в скором будущем они будут праздновать большие победы.