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Воронин: «Надеюсь, что скоро окажусь на какой-нибудь должности в „Динамо“»

сегодня, 19:06

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин заявил о своем желании вернуться в московский клуб:

Вы знаете, что были разговоры, чтобы я был помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях. Надеюсь, что в скором будущем окажусь в какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики «Динамо» пишут и поддерживают. Армия фанатов «Динамо» помнит и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что в скором будущем они будут праздновать большие победы. 

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:13
Это очень хорошо
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:12
Надейся и жди....
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