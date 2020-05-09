Эмери: «Мбаппе способен обозначить эпоху в „Реале“, как Роналду»

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» высказался на тему возможного перехода нападающего ПСЖ в «Реал».

— Думаете, Мбаппе способен на то, чтобы обозначить эпоху в «Реале», как Ди Стефано или Криштиану [Роналду]? Вы бы посоветовали ему перейти в Ла Лигу или АПЛ ?

— Конечно, он на это способен. Что касается выбора чемпионата, когда я работал во Франции, мне нравилось, что Мбаппе играл там. Когда я уехал в Англию, то хотел, чтобы он играл в АПЛ . И если я вернусь в Испанию, то захочу видеть его в нашем чемпионате.

— Станет ли Мбаппе обладателем следующего «Золотого мяча»?

— Не знаю, но, безусловно, его возраст, способности и талант позволяют достичь этого уровня, но я не имею права утверждать это так категорично.