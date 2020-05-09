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Эмери: «Мбаппе способен обозначить эпоху в „Реале“, как Роналду»

сегодня, 04:12

Экс-наставник «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери высказался на тему возможного перехода нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал».

— Думаете, Мбаппе способен на то, чтобы обозначить эпоху в «Реале», как Ди Стефано или Криштиану [Роналду]? Вы бы посоветовали ему перейти в Ла Лигу или АПЛ?

— Конечно, он на это способен. Что касается выбора чемпионата, когда я работал во Франции, мне нравилось, что Мбаппе играл там. Когда я уехал в Англию, то хотел, чтобы он играл в АПЛ. И если я вернусь в Испанию, то захочу видеть его в нашем чемпионате.

— Станет ли Мбаппе обладателем следующего «Золотого мяча»?

— Не знаю, но, безусловно, его возраст, способности и талант позволяют достичь этого уровня, но я не имею права утверждать это так категорично.

Эмери также заявил, что бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров смог бы заиграть в чемпионате Испании в период работы Эмери в московском клубе.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:12
Пока есть гном и его высокие покровители эти мячики будут дарить ему.
Mangur
Mangur
сегодня в 04:55
Не смешно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:52
Мбаппе и Холанд вполне способны затмить Нырялду.
Первый из них, кстати, ещё пенальтями не занимается ;)
ОПС
ОПС
сегодня в 04:13
Посмотрим. Время покажет.
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