Юнес: «Футболистам помогают оставаться несведущими в финансах»

Полузащитник «Наполи» отметил, что многие футболисты очень плохо разбираются в финансовых вопросах, чем пользуются те, кто на них наживается.

Нам, футболистам, помогают оставаться глупыми. Почти всё делается за нас, потому что мы перестали смотреть по сторонам. Каждый знает, как надо чистить свои бутсы, но не каждый может позаботиться о своих финансах. Большинство игроков не знают, что такое сберегательный счёт.

Молодых футболистов не должны выжимать как лимон, только из-за того что они талантливы. Им необходимо всячески помогать.

Игрок может получить лишь половину своей зарплаты сразу, а остальные деньги пойдут на другой счёт, доступ к которому футболист сможет получить только по окончании своей карьеры.