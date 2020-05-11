«Челси» готов продать четырех игроков, чтобы подписать Вернера и Дембеле

«Челси» готов расстаться с рядом игроков, чтобы провернуть две громких сделки нынешним летом.
Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить дополнительные 100 млн фунтов стерлингов с продажи четырех игроков клуба. Речь идет о Россе Баркли, в услугах которого заинтересован «Вест Хэм», и Эмерсоне, за которым давно следит «Ювентус». Кроме того, «синие» готовы расстаться с форвардом Миши Батшуайи и защитником Куртом Зума, которые не являются игроками стартового состава.
На вырученные деньги «Челси» собирается приобрести Тимо Вернера из «РБ Лейпцига» и Мусса Дембеле из «Лиона», чтобы закрыть проблемную позицию форварда в клубе.