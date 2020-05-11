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«Челси» готов продать четырех игроков, чтобы подписать Вернера и Дембеле

сегодня, 14:42

«Челси» готов расстаться с рядом игроков, чтобы провернуть две громких сделки нынешним летом.

Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить дополнительные 100 млн фунтов стерлингов с продажи четырех игроков клуба. Речь идет о Россе Баркли, в услугах которого заинтересован «Вест Хэм», и Эмерсоне, за которым давно следит «Ювентус». Кроме того, «синие» готовы расстаться с форвардом Миши Батшуайи и защитником Куртом Зума, которые не являются игроками стартового состава.

На вырученные деньги «Челси» собирается приобрести Тимо Вернера из «РБ Лейпцига» и Мусса Дембеле из «Лиона», чтобы закрыть проблемную позицию форварда в клубе.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:47
Бред,даже если и продадут,то на замену Эмерсону и Зуме нужно будет брать игроков,а они точно по 20-30 млн не будут стоить.
Benfiquistas
Benfiquistas
сегодня в 14:44
SALE
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:43
Челси делает ротацию.
beefs
beefs
сегодня в 14:42
руководству Челси виднее
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