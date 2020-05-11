«Челси» готов продать четырех игроков, чтобы подписать Вернера и Дембеле

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сегодня, 14:42

«Челси» готов расстаться с рядом игроков, чтобы провернуть две громких сделки нынешним летом.

Как сообщается, лондонский клуб хочет выручить дополнительные 100 млн фунтов стерлингов с продажи четырех игроков клуба. Речь идет о , в услугах которого заинтересован «Вест Хэм», и Эмерсоне, за которым давно следит «Ювентус». Кроме того, «синие» готовы расстаться с форвардом и защитником , которые не являются игроками стартового состава.

На вырученные деньги «Челси» собирается приобрести из «РБ Лейпцига» и из «Лиона», чтобы закрыть проблемную позицию форварда в клубе.