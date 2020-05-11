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Линекер пошутил об ослаблении карантина в Великобритании

сегодня, 18:25

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об ослаблении карантина. Англичане смогут больше находиться на улице: загорать, путешествовать на машинах и заниматься спортом, в том числе и в командные виды спорта, но играть друг с другом должны только люди проживающие вместе.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил на эту тему:

Всю ночь переваривал новые правила. Как я понял: теперь мы можем играть в крикет семьей в центре садоводства после работы, но желательно не делать этого в автобусе. Это близко к сути?

Ранее правительство Англии разрешило проводить спортивные мероприятия со следующего месяца. Таким образом, АПЛ может возобновиться уже 1 июня.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:35
Разрешили играть в крикет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:33
Главное дали играть.
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