Линекер пошутил об ослаблении карантина в Великобритании

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сегодня, 18:25

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил об ослаблении карантина. Англичане смогут больше находиться на улице: загорать, путешествовать на машинах и заниматься спортом, в том числе и в командные виды спорта, но играть друг с другом должны только люди проживающие вместе.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер пошутил на эту тему:

Всю ночь переваривал новые правила. Как я понял: теперь мы можем играть в крикет семьей в центре садоводства после работы, но желательно не делать этого в автобусе. Это близко к сути?