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«Интер» за Лаутаро просит от «Барселоны» минимум 90 млн евро и игрока

сегодня, 13:19

«Барселона» и «Интер» не могут договориться о трансфере форварда Лаутаро Мартинеса.

Каталонцы готовы заплатить 80 млн евро. Однако итальянский клуб считает эту сумму недостаточной. Миланцы не готовы идти на большие уступки. Напомним, что отступные за Лаутаро составляют 111 миллионов евро. «Интер» требует 90 млн евро от «Барселоны», а также одного футболиста. Этим игроком может стать кто-то из защитников «сине-гранатовых»: Эктор Фирпо или Нелсон Семеду.

Ранее стало известно, что Лаутаро хочет перейти только в «Барселону».

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
сегодня в 18:24
А губа не треснет? Безудержная реклама игрока
и...продажа.
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответ Виталик ManUtd Rus (раскрыть)
сегодня в 17:59, ред.
скоро это кутуньё и дембеля сплавят в ManUtd Eng и Виталиков спрашивать не будут
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 17:36
драть мешковину по полной ! за кутунье и дембеля заплатили по 150 млн , значит и за эту артинтинку отдадут все , что требуется !
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 17:24
что случилось? что вы там даёте?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 17:07
Правильно надо доить мешок
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:20
торги продолжат осенью)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:18
Сейчас скажут, что Лаутаро не продаётся.
juvenale
juvenale
сегодня в 14:42
во кабинетные дают
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:45
Сделка на грани срыва.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 13:38
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 13:33
    Многовато будет в нынешние времена.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 13:29
    Пусть Интер почитает сказку "О рыбаке и рыбке", итог походу тот же останется
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 13:22
    Китаезы борзеют))
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:22
    Просить можно сколько угодно
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:21
    Лутаро столько не стоит
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:20
    Фигасе аппеьиты...
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