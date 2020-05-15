«Интер» за Лаутаро просит от «Барселоны» минимум 90 млн евро и игрока

1589537990

сегодня, 13:19

«Барселона» и «Интер» не могут договориться о трансфере форварда .

Каталонцы готовы заплатить 80 млн евро. Однако итальянский клуб считает эту сумму недостаточной. Миланцы не готовы идти на большие уступки. Напомним, что отступные за Лаутаро составляют 111 миллионов евро. «Интер» требует 90 млн евро от «Барселоны», а также одного футболиста. Этим игроком может стать кто-то из защитников «сине-гранатовых»: или .

Ранее стало известно, что Лаутаро хочет перейти только в «Барселону».